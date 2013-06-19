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Geri çekilme devam edecek mi?

8 Mayıs'ta geri çekilmeye başlayan PKK'nın süreci durdurduğuna dair çıkan haberler PKK tarafından yalanladı

19 Haziran 2013 11:10

Abdullah Öcalan’ın çağrısı, KCK’nın kararı ile 8 Mayıs’ta başlayan ‘Demokratik Çözüm Yürüyüşü’ devam ediyor. Kuzey Irak'ta PKK'lı bir grup daha Medya Savunma Alanlarına ulaştı.

ANF'nin haberine göre, PKK grubu çok sayıda PKK'lının katılımının olduğu bir törenle karşılandı. Törende konuşan Amed Malazgirt, "Kuzey Kürdistan’daki gerilla güçlerinin çoğunun Medya Savunma Alanlarına ulaştı. Kalan gerillaların hareket halinde. Süreçle ilgili hedefimiz Öcalan ve Kürt halkının özgürlüğü..." dedi. 

 

'Demokratik süreçte çetin bir mücadele vereceğiz'

 

Malazgirt, “Demokratik kurtuluş ve özgür yaşamın başarıya ulaşması için 8 Mayıs’tan bu yana harekette olan gruplarımız çoğunlukla Medya Savunma Alanları’na ulaştı. Geri kalan arkadaşlarımız da hareket halindedirler. O arkadaşlarımızın da sağlam bir biçimde alanlarımıza yetişeceğini umarız. Amacımız bu süreçte önderliğimizin özgürlüğü ve halkımızın kurtuluşu olacaktır. Gelen bütün gruplarımızın amacı da budur. Gücümüzü ve inancımızı Önder Apo’dan alıyoruz. Nasıl ki savaş sürecinde çetin bir mücadele verilmiş ise demokratik süreçte de çetin bir mücadele yürüteceğiz. Bu mücadelemizle Önder Apo’nun özgürlüğünü ve halkımızın kurtuluşunu sağlayacağız” diye konuştu.  

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