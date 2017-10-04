Geri adım gelmedi; müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme alt komisyonda kabul edildi

AKP, müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenlemeden geri adım atmadı. MHP ve CHP’nin teklifi üzerine sevk edildiği bir alt komisyonda bugün görüşülen ‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın müftülüklere nikâh kıyma yetkisi veren maddesi AKP’nin çoğunluk oylarıyla kabul edildi.

Alt Komisyon üyesi CHP izmir Milletvekili Murat Bakan, “Bugün 4 evet 3 ret oyla bu maddeyi geçirdiler ancak komisyonda ve genel kurulda biz bu maddenin karşısında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Gündem müftülüklere evlendirme yetkisi vermek değil”

Türkiye’nin kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadele, çocuk istismarının önüne geçme, kadın haklarının korunması gibi asıl mücadele edilmesi gereken konuları olduğunu hatırlatan CHP’li Bakan T24'e yaptığı değerlendirmede “Gündemimiz müftülüklere evlendirme yetkisi vermek değil. Kaldı ki daha dün Cumhurbaşkanı toplumun ayrıştırılmaması gerektiğini söyledi. Bizim müftülere ilgili bir sıkıntımız yok, Müftüler bizim kamu çalışanlarımızdır. Fakat bu yetki toplumda bir ayrışma kutuplaşma yaratacak yeni bir alan daha yaratıyor. Bugün 4 evet 3 ret oyla bu maddeyi geçirdiler ancak komisyonda ve genel kurulda biz bu maddenin karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

İl ve ilçe müftülerini de evlendirme memurları arasına ekleyen ‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ bugün İçişleri Komisyonu'nda gündemine alındı. CHP kadın örgütleri, müftülere verilen evlendirme yetkisine şiddetle karşı çıkıyor.

CHP ve kadın örgütleri, söz konusu düzenlemenin Türkiye’de yeterince yaygın olan büyük bir toplumsal sorun ve hak ihlali oluşturan küçük yaşta çocuk evlilikleri, imam nikâhlılar ya ikinci eş vakalarını artıracağını söylüyor.

Yürürlükle 38 maddeden oluşan tasarı görüşmeleri 15.30’da başlayacak. MHP’nin bazı maddelerine soğuk baktığı belirtilen tasarının alt komisyona sevk edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

Tasarıda ilgili madde düzenleme şöyle:

Madde 22 - (1) Bakanlık, evlendirme işlemlerinin nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde yürütülmesi için gereken her türlü tedbiri alır ve uygular.

(2) Evlendirme memuru; belediye bulunan yerlerde belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur, köylerde muhtardır. Bakanlık, il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklere, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebilir. Eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye, (…) belediye evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir.