Gerginliklerin gölgesinde AB-Türkiye buluşması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile bugün bir araya gelecek. Bu "üst düzey diyalog" toplantısında AB yetkililerinin Ankara'nın gazeteciler ve muhalifler konusundaki yaklaşımı ve hukuk devleti konusunu gündeme getirmesi bekleniyor.

Türk tarafının gündeminde ise üyelik müzakerelerinin durumu, enerji, ekonomi ve ticaret alanlarında işbirliği konularının bulunduğu bildiriliyor. İki tarafın teröre karşı ortak mücadele ve göç konularında da konuşması bekleniyor.

Ziyaret, aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner'in de bulunduğu insan hakları aktivistlerinin Türkiye'de tutuklanmasının ardından Almanya Türkiye ilişkilerinin tekrar krize girdiği bir döneme denk geliyor. Konu AB çevrelerinde de rahatsızlık yarattı.

Hahn Ankara'yı uyardı

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn ziyaret öncesi yaptığı açıklamalarda Türk hükümetiyle yaşanan anlaşmazlığın ekonomik sonuçları olabileceği konusunda Ankara'ya uyarıda bulundu. Mevcut durumun, Gümrük Birliği anlaşması müzakerelerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Hahn Türkiye'de hükümetin muhaliflere ve gazetecilere yönelik yaklaşımının endişe verici olmaya devam ettiğini vurguladı ve ülkenin "Avrupa değerlerinden uzaklaştığı" kanaatinde olduğunu ifade etti.

AB üyelik müzakerelerinin sonlandırılması Ankara'ya net bir mesaj verecek olsa da Avusturya dışında diğer üye ülkelerin bunun zararının faydasından çok olduğunu değerlendirdiği bildirildi. AB tarafının Gümrük Birliği'nin genişletilmesi konusunun hukuk devletine bağlılık ile ilişkilendirilmesini değerlendirdiği bildirildi.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn dün yaptığı açıklamalarda Türkiye'ye üyelik süreciyle bağlantılı mali yardımların hemen kesilmesinin mümkün olmadığını belirtmişti. Hahn bunun ancak üyelik sürecinin sona ermesi halinde olabileceğini vurguladı.

Avrupa Birliği, 2014 ile 2020 yılları arasında Türkiye için öngörülen 4,5 milyar euroluk yardımın şimdiye kadar sadece 190 milyon euroluk kısmını ödedi.

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AFP/dpa/SSB