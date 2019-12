-GERGİNLİK MART AYINDA BAŞLADI ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Kuzey Kore'nin, Güney Kore'nin Yeonpyeong adasına topçu ateşi açması ve 2 askerin ölmesi, 16 kişinin yaralanmasıyla iki ülke arasındaki gerginlik daha da tırmandı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, olayın "ateşkesin açık ihlali" olduğunu bildirdi. Bunun, Kore savaşının sona ermesinden beri iki ülke arasındaki en ciddi olaylardan biri olduğu belirtiliyor. 1950-53 Kore savaşından sonra sadece ateşkes yapan iki ülke, barış anlaşması imzalamadığı için teknik olarak hala savaş halinde bulunuyor. 50 yıldır barış yapılmadığından sınır mayınlarla, ağır silahlarla ve yüzlerce askerle dolu. 1950'de çıkan savaş, ABD ve müttefiklerinin, daha sonra da Çin Halk Cumhuriyeti'nin müdahalesiyle uluslararası bir boyut kazanmıştı. Kore savaşında, en az 2 milyon sivilin, komünistlerin ordusundan 1,5 milyon askerin, 30 Amerikalı, 400 bin Güney Koreli ve bin İngiliz askerinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. -KORELER ARASINDAKİ SON AYLARDAKİ GERGİNLİK- Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin mart ayında batması, iki ülke arasındaki gerginliği yıllardır hiç olmadığı kadar artırdı. Çeonan gemisi, 26 Martta iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sınırı yakınındaki Baengnyeong adası açıklarında seyrederken bir patlamayla ikiye bölündü. 55 denizci kurtulurken, 46 denizci hayatını kaybetti. Yapılan araştırma sonucunda geminin bir Kuzey Kore denizaltısından ateşlenen torpil yüzünden battığı sonucuna varıldı. Kuzey Kore ise bu olayda sorumluluğu olduğunu reddederek, kendi soruşturmasını yapmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti. Raporun yayımlanmasının ardından Güney Kore, Kuzey'le ticari ilişkilerini askıya aldı ve sınırdan propaganda yayınlarına yeniden başladı. Meseleyi BM Güvenlik Konseyi'ne havale eden Seul, Kuzey Kore'nin kınandığı bir bildiri çıkmasını sağlayamadıysa da Konsey, Pyongyang'ı açıkça suçlamadan sadece olayı kınadı. Batılı diplomatlar, Kuzey Kore'yi kınama kararı çıkmasını Çin'in engellediğini belirtiyorlar. Bunun ardından ABD, Güney Kore ile bir dizi tatbikat yapmaya başladı. Geçen ekimde kara sınırında bir karşılıklı ateş çıktıysa da ilişkiler yavaşça düzelmeye yüz tuttu. Pyongyang, bölünmüş ailelerin tekrar birleşmesini ve askeri görüşmelerin yeniden başlamasını teklif etti. Seul de son iki yıldır ilk kez Kuzey'e pirinç gönderdi. Kuzey'in nükleer faaliyetleriyle ilgili olarak ise bu ay Pyongyang'ın en az bin santrifüjü olan modern bir uranyum zenginleştirme tesisi kurduğunun ortaya çıkması, çıkmazdaki görüşmeleri daha da ihtimal dışı bıraktı. Bu arada Güney Kore geçen hafta, Kuzey Kore'ye yönelik "Günışığı Politikası"nın başarısız olduğunu açıkladı. Konuyla ilgili hükümet raporunda, on yıllık yardım ve teşvike rağmen Pyongyang'ın tavrında olumlu bir değişim olmadığı bildirildi. Mevcut Devlet Başkanı Lee Myung-bak, 2008'de iktidara geldiğinde her şeyden önce Kuzey'in nükleer faaliyetlerine son vermesi gerektiğini belirterek yardımı kesmiş ve Pyongyang'ın istediği tavizleri vermeyi reddetmişti. -KORE YARIMADASINDA KONUŞLU SİLAHLAR- Kuzey Kore'nin aktif görevde 1,19 milyon ve yedek 7,7 milyon askeri bulunuyor. Nüfusu 23,4 milyon olan Kuzey Kore dünyanın en askerileşmiş ülkelerinden biri. Güney Kore'ninse aktif durumda 655 bin, yedekte 3 milyon askeri bulunuyor. Ülkenin güneyinde ise 28 bin Amerikan askeri konuşlanmış durumda. Kuzey Kore'nin 4 bin tankı, 2100 kadar zırhlı muharebe aracı bulunurken, Güney 2300 tank ve 2400 zırhlı araca sahip. Yine Kuzey'in hava kuvvetleri gücünün çoğunu Sovyet yapımı MİG'ler oluştururken, G. Kore'nin 490 savaş uçağı bulunuyor. Kuzey Kore'nin 800'den fazla balistik füzeye, bin kadar da çeşitli menzilde füzeye sahip olduğu belirtiliyor. Güney Kore de son zamanlarda 1500 kilometre menzilli cruise füzeleri konuşlandırdı. Kuzey Kore'nin 6 ila 8 nükleer silah üretmeye yetecek miktarda olduğu belirtilen 50 kilo plütonyum ürettiği tahmin ediliyor. Nükleer güç açısından gelişmiş bir devlet olan Güney Kore'ninse nükleer silah programı bulunmadığı iddia ediliyor. -RUSYA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI- Rusya, Kore Yarımadası'nda güç kullanımının kabul edilemez olduğunu belirterek Güney ve Kuzey Kore'ye itidal çağrısında bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili Rusya'nın resmi haber ajansı İtar-Tass'a yaptığı açıklamada, "Biz güç kullanımının kabul edilemez bir yol olduğunu düşünüyoruz. Güney ve Kuzey arasındaki her türlü sorun siyasi ve diplomatik yollardan çözülmeli" dedi. Moskova'nın, taraflardan itidal göstermesini istediğini belirten yetkili, "Çatışmadaki tarafların yanı sıra, Kore sorununun çözümü müzakerelerine katılan ülkelerin bölgede gerginliğin artmasını önlemek ve durumun normale dönmesini sağlamak için kararlı önlemler alması gerekiyor" ifadesini kullandı. Yetkili, şu anda en önemli konunun bölgedeki durumun normale dönmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Bu arada, Belarus'ta temaslarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'da gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin saldırısının ardından Kore Yarımadası'nda "çok büyük bir çatışma" tehlikesinin ortaya çıktığını belirterek, "Her şekilde, hemen durdurmak gerekiyor. Kaçınılması gereken çok büyük bir tehlike var. Bölgedeki gerginlik artıyor" dedi. -AVRUPA BİRLİĞİ KUZEY KORE'Yİ KINADI- Avrupa Birliği, Güney Kore'ye top ateşi açarak 2 askerin ölümüne ve bazı asker ve sivillerin yaralanmasına neden olan Kuzey Kore'yi şiddetle kınadı. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Kore yarımadasındaki gelişmeleri derin endişeyle izlediklerini belirterek, Kuzey Kore'ye durumu daha da gerginleştirecek her türlü eylemden kaçınması çağrısında bulundu. Ashton, yazılı açıklamasında, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak'ın itidal çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını, "Kore yarımadasında barış ve istikrarın bölge ve dünya için elzem olduğunu" vurguladı.