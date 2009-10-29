Gerginlik Cumhuriyet kutlamalarına da yansıdı

T24 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 86. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, son günlerdeki demokratik açılım ve irtica belgesi gerginliği devletin zirvesine yansıdı. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı ve CHP lideri Baykal ile tokalaşmadan başıyla selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet'in 86. yıldönümü dolayısıyla TBMM'de kutlamaları kabul etti.



Törene katılmak üzere Meclise ilk olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi. Erdoğan, makamına geçerek kutlamaların başlamasını bekledi. Tören Salonu'na ilk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ geldi.



Salona girişinde basın mensuplarının bayramını kutlayan Orgeneral Başbuğ, foto muhabirlerinin isteği üzerine, Kuvvet Komutanlarıyla poz verdi. Orgeneral Başbuğ, tören başlayıncaya kadar kuvvet komutanlarıyla sohbet etti.



Bu sırada salona gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil ile sohbet etti.



Daha sonra salona gelen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yanındaki yerini alan Orgeneral İlker Başbuğ ile tokalaştı. Baykal, karşısında bulunan kuvvet komutanları ve Bakanlar Kurulu üyelerini de başıyla selamladı.



Baykal'ın ardından salondaki yerini alan Başbakan Erdoğan; Baykal, Orgeneral Başbuğ, kuvvet komutanları ve bakanları başıyla selamladı. Erdoğan, Orgeneral Başbuğ ile kısa süre sohbet etti.



Cumhurbaşkanı Gül'ün yerini almasının ardından, İstiklal Marşı okundu. Gül, daha sonra kutlamaları kabul etti.



Sırasıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, AK Parti, CHP, DTP milletvekilleri, Sayıştay Başkanı Recai Akyıl, Ankara Valisi Kemal Önal, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür Vekili Salih Melek ve bürokratlar, tebriklerini iletti.



Kutlamalara, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk katılmazken, TBMM İdare Amiri ve DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın yanı sıra bir grup DTP'li milletvekili Gül'e tebriklerini sundu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yabancı misyon şeflerinin kutlamalarını kabul ettikten sonra, gazetecilerin de bayramını kutladı. Gül, "Bayramınız ve doğum gününüz kutlu olsun" diyen gazetecilere, "Sağolun, teşekkür ederim" dedi.



Domuz gribi esprisi



Bir gazetecinin, duygularını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Gül, "Cumhuriyet Bayramı en büyük bayram... Gururluyuz bugün, mutluyuz. Cumhuriyetimizi daha güçlü bir şekilde ileriye taşımakta kararlıyız" karşılığını verdi. Gül, bir gazetecinin, "Epeyce el sıkıştınız. Bugünlerde riskli ama..." sözlerine gülerek karşılık verdi. Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Baykal, Gül'e tebriklerini ilettikten sonra TBMM'deki makamlarına geçti.



ANKARA:



Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da ilk tören bu sabah Anıtkabir'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme geçti.

Cumhurbaşkanı Gül'ün, Ulu Önder'in mozolesine, üzerinde "Cumhurbaşkanı" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Gül, deftere şunları yazdı:







"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 86. yıl dönümüne ulaşmasının gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın da göstergesi olmuştur.

Cumhuriyet ile yönünü belirleyen ve muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefini gerçekleştirmek için 86 yıldır büyük çaba gösteren Türkiye, yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Bugün dünyada sözü dinlenir, etkin ve güçlü bir ülke olmanın gururuyla huzurunuzdayız. Türkiye, demokratikleşme, insan hak ve özgürlükleri konusunda büyük mesafe katetmiş, uluslararası başarılar, dünya barışına ve istikrara yaptığı katkılarla tüm dünyanın saygısını kazanmıştır.

Türkiye, eksikliklerini hızla tamamlayarak gelişimini kesintisiz sürdürecektir. Cumhuriyeti yeni eserlerle güçlendirmeye, çağdaş dünyadaki gelişmeleri izlemeye, demokratikleşmemizi sürdürmeye ve gelecek nesillere daha müreffeh, daha güçlü bir ülke bırakmaya kararlıyız.

Bu süreçte 'yurtta sulh dünyada sulh' ilkeniz bizlere yol göstermeye devam edecektir. Cumhuriyet Bayramı'nda millet olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptılar.





DTP ve MHP yanyana

Anıtkabir'deki törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuvvet Komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt, milletvekilleri, Ankara Valisi Kemal Önal, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TBMM İdare Amiri ve DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, bazı siyasi parti temsilcileri ile diğer askeri ve mülki erkan katıldı.



Asker alkışlandı

Anıtkabir'i ziyaret etmek üzere devlet töreninin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar, törenin ardından Anıtkabir'den ayrılan askerleri alkışladı. Askerler de alkışlara selamla karşılık verdi.

Gül, ardından Meclis'e geçerek, kutlamaları kabul edecek.

Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi tören alanında da geçit töreni yapılacak.

Cumhurbaşkanı Gül, vatandaşları ve tören birliklerini selamlayacak.

Cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü'nde öğle ve akşam iki ayrı resepsiyon verecek. Öğle saatlerinde verilen ilk resepsiyona devlet erkanı eşsiz katılacak.

Akşam verilecek resepsiyona katılacaklar ise eşli davet edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da Merkez Orduevi'nde, kuvvet komutanları, Ankara Garnizonu'na bağlı, subay ve astsubaylar ile emekli askerlere 29 Ekim resepsiyonu verecek.

İSTANBUL:

İstanbul'da kutlamaların adresi ise her yıl olduğu gibi Vatan caddesi. Resmi geçit töreni saat 10.30'da başladı.

Akşam da İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterileri gerçekleştirilecek.