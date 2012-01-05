-Gerginlik Çinlileri başka ülkelere yöneltti ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Çinli petrol şirketleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik üzerine petrol alımını alternatif ülkelere kaydırma yoluna gidiyor. Şinhua ajansında yer alan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının Çin ekonomisini derinden etkileyeceği yorumu yapıldı. Ajansın analizine göre, Çinli petrol şirketleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik üzerine sabit alışveriş ilişkisi olan ülkeler yerine alternatif petrol tedarikçisi ülkelere yöneldi. Ocak ayı için İran'dan aldığı ham petrol miktarında yüzde 50 azalma gözlemlenen Çin'de petrol şirketlerinin, Ocak ayından başlayarak Ortadoğu, Afrika ve Rusya'dan da petrol sipariş etmeye başladığı kaydediliyor. İran'ın yanısıra en çok petrolü Angola ve Suudi Arabistan'dan alan Çin, Vietnam'dan da petrol siparişi verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''İran'a uygulanan tek taraflı ABD yaptırımlarına karşı olduklarını'' bildirmişti.