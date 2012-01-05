T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gerginlik Çinlileri başka ülkelere yöneltti ANKARA (A.A)

05 Ocak 2012 19:56

-Gerginlik Çinlileri başka ülkelere yöneltti ANKARA (A.A) - 05.01.2012 - Çinli petrol şirketleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik üzerine petrol alımını alternatif ülkelere kaydırma yoluna gidiyor. Şinhua ajansında yer alan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının Çin ekonomisini derinden etkileyeceği yorumu yapıldı. Ajansın analizine göre, Çinli petrol şirketleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik üzerine sabit alışveriş ilişkisi olan ülkeler yerine alternatif petrol tedarikçisi ülkelere yöneldi. Ocak ayı için İran'dan aldığı ham petrol miktarında yüzde 50 azalma gözlemlenen Çin'de petrol şirketlerinin, Ocak ayından başlayarak Ortadoğu, Afrika ve Rusya'dan da petrol sipariş etmeye başladığı kaydediliyor. İran'ın yanısıra en çok petrolü Angola ve Suudi Arabistan'dan alan Çin, Vietnam'dan da petrol siparişi verdi.  Çin Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ''İran'a uygulanan tek taraflı ABD yaptırımlarına karşı olduklarını'' bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24