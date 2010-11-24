-GERGİN VOLEYBOL KARŞILAŞMASI ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Ziraat Bankası, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kupası (CEV Cup) 16'lı Eleme Grubu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 3-0 yenerek tur atladı. İsrail'de yapılan ilk karşılaşmayı da 3-1 kazanan Ziraat Bankası, sakatlık nedeniyle Letonyalı oyuncusu Gundars Celitans'dan yoksun çıktığı rövanşı, set vermeden geçerek 8'li finallere yükseldi. Maçın 2. setinde, Ziraat Bankası 23-14 öndeyken Can Ayvaz bir pozisyon sonrası ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Bu arada karşılaşma, iki ülke arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Karşılaşma süresince, TVF Başkent Salonu'nun önündeki yol araç trafiğine kapatıldı. Salon: TVF Başkent Hakemler: Ioannis Amasiadis (Yunanistan) xxx, Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) xxx Ziraat Bankası: Resul xxx, Kadir xxx, Tischer xxx, Niyazi xxx, Can xx, Platenik xx (Özer xxx, Server xx, Halil İbrahim ?) Maccabi Tel Aviv: Efron xx, Visotski xx, Sokolov x, Sarti x, Mauricio xx, Peleg xx (Shwartz x, Boruk x, Danenberg x, Jyarikov x, Katzen x) Setler: (25-22, 25-16, 25-19) Süre: (22, 22, 23)