T24 LogoT24 Logo
Spor

GERGİN VOLEYBOL KARŞILAŞMASI ANKARA (A.A)

24 Kasım 2010 22:21

-GERGİN VOLEYBOL KARŞILAŞMASI ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Ziraat Bankası, Avrupa Voleybol Konfederasyonu Kupası (CEV Cup) 16'lı Eleme Grubu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 3-0 yenerek tur atladı. İsrail'de yapılan ilk karşılaşmayı da 3-1 kazanan Ziraat Bankası, sakatlık nedeniyle Letonyalı oyuncusu Gundars Celitans'dan yoksun çıktığı rövanşı, set vermeden geçerek 8'li finallere yükseldi. Maçın 2. setinde, Ziraat Bankası 23-14 öndeyken Can Ayvaz bir pozisyon sonrası ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı.  Bu arada karşılaşma, iki ülke arasındaki gergin ilişkiler nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldı. Karşılaşma süresince, TVF Başkent Salonu'nun önündeki yol araç trafiğine kapatıldı.  Salon: TVF Başkent Hakemler: Ioannis Amasiadis (Yunanistan) xxx, Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan) xxx Ziraat Bankası: Resul xxx, Kadir xxx, Tischer xxx, Niyazi xxx, Can xx, Platenik xx (Özer xxx, Server xx, Halil İbrahim ?) Maccabi Tel Aviv: Efron xx, Visotski xx, Sokolov x, Sarti x, Mauricio xx, Peleg xx (Shwartz x, Boruk x, Danenberg x, Jyarikov x, Katzen x) Setler: (25-22, 25-16, 25-19)  Süre: (22, 22, 23) 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24