KHK ile meslekten ihraç edilen Mazlum-Der eski Genel Başkanı Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Türkiye'de emeği en çok gasp edilen grup KHK'lılar. Yıllarca hizmet verdikleri devlet onları sosyal ve sivil ölüme mahkum etmiş durumda" dedi.



KRT'de konuşan T24 yazarı Gergerlioğlu, 1 Mayıs ile ilgili kendi gibi KHK ile işten atılan insanları gündeme getirdi. Türkiye'de emeği en çok gasp edilen işçilerin KHK ile mesleklerinden ihraç edilenler olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, son KHK ile ihraç edilen 4 bin kişinin gündeme gelmeyip evlilik programlarının tartışılmasına tepki gösterdi ve "Bu toplum adına acı bir olaydır. Ne kadar sorumsuz ve duyarsız bir toplumla karşı karşıya olduğumuzu gösteren acı bir olaydır" ifadesini kullandı.



"Şu anda Türkiye'de emeği en çok gasp edilen grup KHK'lılar. Yıllarca hizmet verdikleri devlet onları sosyal ve sivil ölüme mahkum etmiş durumda. Yargılamadan mahkum ederek işinden ihraç etmiş ve yargılanma isteğine de yokuşa sürerek cevap vermiştir. Bu bırakın Türkiye'yi dünya hukuk tarihinde eşine az rastlanan hukuksuzluktur. Bir takım nedenlerden, ortamın belki baskıcılığından, antidemokratik yapısından kaynaklanan önemli bir tepki toplumdan çıkmamaktadır." diyen Gergelioğlu şöyle konuştu:

"OHAL bahane edilerek tamamen yasamanın görevleri üstlenilmiş, KHK'larla devlet idare edilmeye çalışılmış durumdadır. En son olarak biz yargı önünde yargılanmayı beklerken 4 bin kişi atıldı. Toplumumuz 4 bin kişiyi değil de evlenme programlarının kaldırılmasını konuştu. Bu toplum adına acı bir olaydır. Ne kadar sorumsuz ve duyarsız bir toplumla karşı karşıya olduğumuzu gösteren acı bir olaydır. Çünkü ne olursa oslun 4 bin kişiyi bir anda bir listeyle itham edilen suçunu bile söylemeden işinden ihraç ediyorsunuz ve insanlar, toplum evlilik programlarını konuşuyor. Toplumun vicdanında önemli bir problem var. Toplum vicdanı hassas ve duyarlılıklara sahip olsaydı yüzbinlerce KHK mağdurunu konuşur ve yapılan haksızlıkları konuşurdu ve sesini yükseltirdi. Şuana kadar 37 civarında bir intihar var. KHK ile ihraç edilenlerin 37'si ihraç edilmiş durumda, ciddi bir sorgulama yok. KHK'ların dışında da birçok hukuksuzluk var. KHK ile atılan bir takım insanların şikayetleri var. Mesela, engelli çocukları olanların engelli aylıkları kesilmiş."