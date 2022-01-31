HDP'li Gergerlioğlu: Saraydan yönetilen adalet sistemi çöktü, dünya dalga geçiyor

Partisinin ilçe kongresinde konuşan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, saraydan yönetilen adalet sisteminin çöktüğünü ve dünyanın iktidarla dalga geçtiğini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Çayırova İlçe Örgütü, 4’üncü Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Kongreye HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yanı sıra birçok sivil toplum örgütü temsilcisi ve çok sayıda kişi katıldı. Gül’ün Saray’dan affını dileyerek istifa ettiğine işaret eden Gergerlioğlu, “THY Genel Müdürü, TÜİK Genel Müdürü, Adli Tıp Kurumu başkanı ve bazı yetkililer sahneden çekildiler. Demokrasiyle, hukuk ile, Cumhuriyet ile alakası olmayan bir anlayış, bir partizanlık görevi adeta affı şahaneden af dileyerek sahneden ayrılıyorlar. Bana soruyorlar; ‘Adalet Bakanı niye istifa etti?’ Yahu adalet iflas ettiği zaman, Adalet Bakanı istifa etmez” diye konuştu.

"Bu iktidar ile dalga geçiyorlar artık dünya”

AKP’nin Avrupa Birliği’ne (AB) birtakım mesajlar verdiğine işaret eden Gergerlioğlu, “Avrupa Konseyi Türkiye Raportörü geçen gün ne dedi biliyor musunuz? Adalet Bakanı’nın niye istifa ettiğini aslında açıklamış oldu! Sayın Amor dedi ki: ‘Ya biz Türkiye’nin halini biliyoruz, bir basın açıklaması düzenleyen anında gözaltına alınıp cezaevlerine atılıyor. Bize icraat gösterin kardeşim. Bize aşk mektupları gönderip durmayın’ dedi. Türkiye’de toplumun arasında nasıl rezil bir duruma düşmüşseniz aynı şekilde dünyada da aynı duruma düşmüşsünüz. Sizinle dalga geçiyorlar. Bu iktidar ile dalga geçiyorlar artık dünya” diye belirtti.

"Zaten Adalet Bakanlığı yapmıyordun ki zaten tepeden birileri yönetiyordu"

Adaletin saraydan yönetildiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Bize gelen binlerce ihlali bu eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e bildirdik ama yaptığı veya yapabileceği hiçbir şeyi yoktu çünkü ipler onların elinde değil. Meclis’te Adalet Bakanı’na en çok soru soran milletvekiliyim. 2 bin 462 sorunun yüzde 80’ine cevap vermedi. Daha doğrusu veremedi, verebileceği tek bir cevap yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Milletin vekili olan bir milletvekilinin sorularına bile cevap vermekten aciz bir bakan orada dursa ne durmasa ne. Hal bu arkadaşlar! Sen istifa etmişsin, etmemişsin ne anlamı var? Zaten Adalet Bakanlığı yapmıyordun ki zaten tepeden birileri yönetiyordu” diye kaydetti.

"Bahçeli Amed’e bile gidemiyor, giremiyor"

Adalet Bakanı’ndan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da istifa edeceğini ileri süren Gergerlioğlu, “Hani bir İçişleri Bakanı var ya, soyadı ile uyumlu olmayan biri. Bu ülke bu kadar zulüm ile, bu kadar kaos ile, bu kadar hukuksuzlukla, bu kadar adaletsizlikle hiçbir yere gidemez!” dedi. Diyarbakır’da yapımı planlanan Hatıra Ormanı’na Devlet Bahçeli’nin isminin verilmeye çalışıldığını dikkati çeken Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diyarbakır nere Devlet Bahçeli nere! Amed nere Bahçeli nere! Allah aşkına adam Amed’e bile gidemiyor, giremiyor. Sen onun hatıra ormanı kurma fikrini nereden çıkardın? Bunu da herkes çok iyi bilsin! Yaptıkları hiçbir zulmün de yanlarına kar kalacağını hiçbir şekilde sanmasınlar.” ifadelerini kullandı.

Tecride, yoksulluğa ve çatışmaya karşı olduklarını belirten Gergerlioğlu, “Biz çok açıkça, aklıselim ile diyoruz ki; çatışma tamamen bu topluma aykırı, çatışma ile varılabilecek bir yer yoktur” diye konuştu. Cumhur İttifakını “Zulüm ittifakı” olarak değerlendiren Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece ve sadece bizim zafiyete uğramamız ile planlarını gerçekleştirebilecekler"

“Bu yapının bir an evvel ülkenin başından gitmesi, bu ülkenin selamete erişmesi için hepimizin gayret sarf etmesi lazım. Bütün planları bizi yok etmek, parçalamak, imha etmek üzerine kuruldu. Başka türlü planlarını gerçekleştirme ihtimalleri yok. Sadece ve sadece bizim zafiyete uğramamız ile planlarını gerçekleştirebilecekler. Bu fırsatı onlara vermeyelim. Tüm yüreğim ile tüm samimiyim ile sizden bunu istiyorum çünkü bu toprakların daha bu Zulüm İttifakı’na tahammülü yoktur, bu ülkeyi tamamen bir uçuruma götüren, büyük bir kötülüğe götüren, adeta iç savaş ortamına götüren bu Cumhur Zulüm İttifakı’na karşı bu ülkenin hakkı, hukuku, adaleti, insan hakları ve barışı için mücadele vereceğiz.”