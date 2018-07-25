Gergerlioğlu: OHAL'de yaşananların hesabını veremeyeceğinizi bilin

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, dün TBMM'de yapılan OHAL sonrası düzenlemeleri içeren kanun görüşmeleri sırasında söz aldı. Düzenlemeyi eleştiren Gergerlioğlu, "Üç yıllık bir OHAL yasa teklifi üzerinde konuşuyoruz ancak nedense iki yıllık Anayasa ihlalleri üzerinde konuşmuyoruz. İki yıldır bu ülkede yoğun bir şekilde Anayasa ihlali yapılıyor, yoğun bir şekilde Anayasa suçu işleniyor. Neden mi? Çünkü OHAL döneminde ilan edilen KHK’lar Anayasa’ya aykırıdır" açıklamasını yaptı.

Dün TBMM Genel Kurulu'nda, OHAL'de geçerli bazı tedbir ve uygulamaların 3 yıl daha devamını sağlayan, gözaltı süresini uzatan, valililerin yetkilerini artıran yasa teklifinin görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sırasında söz alan Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL düzenlemelerini ve yasa teklifini eleştirdi.

Gergerlioğlu, Anayasa’nın 121’inci maddesine göre, KHK’ların OHAL’e uygun olması gerektiğini ancak süre ve konu açısından uygun olmadığını ifade etti. KHK'ların OHAL kapsamı dışında konuları da içinde bulundurduğunu, bu düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi’nin iptal etmesi gerektiğini savundu. "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti değil. Bir hukuk devleti olsaydı Anayasa Mahkemesi bunu iptal ederdi" yorumunu yapan Gergerlioğlu, hükümet kanalıyla yasaların çiğnendiğini söyledi.

"Türkiye bir yasa devleti bile değil"

Türkiye'nin OHAL döneminde kötü bir yere gittiğini ve bir yasa devleti bile olmadığı yorumunu yapan Gergerlioğlu, "Devlet kendi Hükümeti kanalıyla yasaları da çiğniyor. Nasıl mı? İşte 5275 sayılı Yasa iki yıldır çiğneniyor. Hamile hanımlar hamilelikleri dönemi boyunca ve altı aylık emzirene kadar tutuklulukları ertelenir, 5275 bunu söylüyor ancak iki yıldır yüzlerce hamile hanım, emziren hanım cezaevlerindeydi. Şu anda bile var. İşte doğumunu bir hafta kala Yasemin Baltacı Mersin Cezaevinde. Trabzon Cezaevinde Seda Düzenli, daha geçen gün çıkarıldı. Aylardır hamile hâliyle son ayında cezaevindeydi. Kimisi tutukluyken doğumu geliyor, hastaneye gidiyor, doğum gerçekleşiyor, tekrar cezaevine dönüyor. Yani yasalar bu kadar insafsızca, bu kadar vicdansızca çiğnenmez, çok açık, bunu kimse de reddedemez" açıklamasında bulundu.

"AİHM bile bizden illallah etmiş"

İki yıldır yaşananları takip ettiğini ve bunları raporladığını söyleyen Gergerlioğlu, yaşananları hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınladıklarını ifade etti. Gergerlioğlu, "Neden KHK’ler Anayasa dışıdır? Çünkü sorgusuz, sualsiz bir şekilde, bir gece yarısı bir KHK’yle işinizden atılıyorsunuz, sorgu yok, sual yok. İdare mahkemesine gidiyorsunuz kapılar kapalı, Anayasa Mahkemesine gidiyorsunuz kapılar kapalı, AİHM’e gidiyorsunuz… 25 bin dosya gitti beyler, 25 bin dosya gitti, AİHM bile bizden illallah etmiş. Çünkü yıllardır takip ediyorum, cezalandırdığı ülkeler arasında ya birinci, ya ikinci ya üçüncüyüz. 'Alın 25 bin dosyayı ne yaparsanız yapın' dedi. Biz şu anda dünyada böyle bir ülkeyiz, dünyada dibe vurmuş bir ülkeyiz OHAL sayesinde. Bu benim sübjektif görüşüm değil, bu objektif bir sonuçtur. İşte, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 112 ülke arasında Türkiye tüm dünya kriterlerine göre kaçıncı oldu? Sondan 13’üncü, 99’uncu oldu" şeklinde açıklama getirdi.

"Bunun hesabını veremeyeceğinizi bilin"

OHAL'in başlamasından itibaren 60 kişinin intihar ettiğini ifade eden Gergerlioğlu, "İnsanlar bu cehennemî ortamda artık ne yapacaklarını bilemiyorlar ve intihar ediyorlar. Biz böylesi bir durumda daha bu üç yılı uzatmayı nasıl konuşabiliriz arkadaşlar? Gerçekten büyük bir cinayet işlenmektedir. Ben, bilhassa AKP saflarına sesleniyorum ve diyorum ki: Elinizi vicdanınıza koyun, şu iki yıllık bilançoyu görün, bu üç yılda da tüm vicdan sızlatan olayların olacağını bilin ve bunun hesabını veremeyeceğinizi de bilin" şeklinde sözlerini sonlandırdı.