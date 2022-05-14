Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya açtığa hakaret davasında reddi hâkim talebi: Bilinçli olarak ilerletilmiyor!

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında hakaret ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açtığı davanın bilinçli olarak ilerletilmediği iddiası çerçevesinde avukatı aracılığıyla reddi hakim talebinde bulundu.

HDP'li Gergerlioğlu'nun avukatı Bişar Abdi Alınak, Bakan Soylu'ya yönelik açtıkları hakaret davasına ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı ve reddi hakim talebinde bulunduklarını bildirdi.

Açıklamada, şunla kaydedildi:

"Tarafımızca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkında müvekkil Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yönelik sarf etmiş olduğu hakaret ve iftira içerikli söylemlerinden ötürü manevi tazminat savası açılmıştır. Ne yazık ki, dava yargılama aşamalarındaki Anayasa’ya aykırı işlemler sebebiyle durma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yerel Mahkeme, müvekkil hakkında yürütülen herhangi bir soruşturmanın olup olmadığını araştırma cihetiyle hakaret etmiş, tarafımızca da bu meselenin “bekletici sebep” sayılıp sayılmayacağı hususunda beyan vermemiz için süre vermiştir.

Yerel Mahkeme yargılama yaparken evrensel hukukun ve Anayasa’nın en temel ilkesi olan masumiyet karinesini görmezden gelmektedir. İçişleri Bakanı’na karşı kanunen şartları oluşan tazminat hükümlerini uygulamayarak hukuka aykırı bir karar tesisi hedeflenmektedir. Zira herhangi bir soruşturmayı kesin hüküm gibi değerlendirerek bekletici sebep saymak başka bir şekilde de açıklanamaz. Hukuka ve adalete inancını yitirmemiş yargı mensuplarını müstesna tutarak HDP Milletvekillerinin ve yöneticilerinin nefes almasını dahi kriminalize eden anlayışın yargının her hücresine kanser gibi yayıldığını bir kez daha görmüş bulunmaktayız.

Anayasa’nın Masumiyet karinesini hiçe sayarak yürütülen herhangi bir soruşturmayı kesin hüküm gibi gören bu anlayışı, hakimlerin kanunun emredici hükümlerine rağmen karar al(a)madığını ve yargılamayı yürüten 35. Asliye Hukuk Hakimi hakkında reddi hakim talebinde bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile bildiririz."