Gergerlioğlu: CHP ve HDP ittifak konusunda gevşememeli

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 31 Mart takvimi öncesinde AKP ve MHP arasında bozulan yerelde ittifakın CHP ve HDP arasında olası ittifakta bir gevşeme yapmaması gerektiğini söyledi. AKP ve MHP liderlerinin açıklamalarına rağmen bu partilerde ittifakın tabanda devam edebileceğini vurgulayan Gergerlioğlu, “Yukarıda ittifak bitecek ancak AK Parti- MHP’nin tabanda bütünleşmesi var. Tabanda uzun süredir bu milliyetçi-İslamcı ittifakın getirdiği bir sonuç var, tavana rağmen her iki partinin tabanı ittifakı devam ettirebilir” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yerel seçim ittifakının bittiği açıklaması sonrasında CHP- HDP arası olası ittifak konusunda bir gevşemenin mümkün olduğuna dikkat çeken Gergerlioğlu, “Ben AK Parti MHP tabanındaki böyle bir ittifakın devam etme olasılığına karşı CHP ve HDP arasında bir ittifak olması gerektiğini düşünüyorum. Adaylar arasında bir ittifak olmalı çünkü bu seçim çok önemli. Çünkü AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir’i alamama ihtimali çok yüksek” diye konuştu.

“Milliyetçi-İslamcı ittifakın getirdiği bir sonuç var"

İyi Parti’nin dağılabileceği öngörüsünde bulunan Gergerlioğlu’nun, yerel seçim öncesinde değişen siyasi dengelere ilişkin T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"24 Haziran seçimi öncesinde bu kokuyu alıyordum bunu birçok köşe yazılarında da net olarak Cumhur ittifakı çok fazla yürümez, huzursuzluk olduğunu hissediyorum bir müddet sonra bozulacak diye. Türkiye için kalıcı olamayacağını, geçici bir tedbire sarıldığını ve uçurumdan aşağıya kayacak AK Partiye tutunan MHP’nin de o ağır kütleye sarılmakla aşağıya yuvarlanacağını söylüyordum.

Bahçeli ittifakı bitiriyor, seçim sonrası bir huzursuzluk olduğu belli, çok basına yansımayan bir sıkıntı olduğu belli. Andımızla bardağı taşıran son nokta oldu. Bahçeli ve Erdoğan bunu çok daha sert biçimde bitirebilirlerdi ancak önemli bir ittifakları ve çok önemli çıkarları var. Bir anda büyük bir deprem sarsıntı yaşamak istemiyorlar. Bitişin başlangıcını yumuşak bir biçimde başlatıyorlar giderek sona doğru gidecektir bence.

Yukarıda ittifak bitecek ancak bir süredir bu ittifak devam ettiği için tabanda AK Parti- MHP’nin tabanda bütünleşmesi var bu nedenle tabanda ittifakı devam ettirebilirler. Yukarıda adaylar konusunda tamamen farklı seçimler olsa da tabanda uzun süredir bu milliyetçi-İslamcı ittifakın getirdiği bir sonuç var ve taban bu konuda tavana rağmen her iki partinin tabanı bu kararı alabilir.

CHP ve HDP arasında ittifak olasılığı

Bahçeli’nin açıklaması sonrası olası CHP- HDP arası olası bir ittifak konusunda bir gevşeme mümkün. Her konuşmada CHP’liler, HDP’liler sürekli AK Parti ve MHP’nin yapacakları ittifak konusunda el mecbur mutlaka bir ittifak yapılması gerektiğini düşünüyorlardı. Ancak şimdi denklem değişti. AKP, MHP güçlü olduğu yerlerde kendi başıma girerim diyecek, HDP güçlü olduğu yerlerde tek başıma, CHP güçlü olduğu yerlerde tek başıma girerim diyebilecek şimdi herkes ben benim diyor açıkçası.

Ben AK Parti MHP tabanındaki böyle bir ittifakın devam etme olasılığına karşı CHP ve HDP arasında bir ittifak olması gerektiğini düşünüyorum. Adaylar arasında bir ittifak olmalı çünkü bu seçim çok önemli, çünkü AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, İzmir’i alamama ihtimali çok yüksek.

“Çökmekte olan bir partinin İstanbul ve Ankara’yı alması eşyanın tabiatına aykırı”

Bu da aslında eşyanın tabiatına uygun bir durum, eşyanın tabiatına aykırı olan İstanbul ve Ankara’yı AK Parti'nin alması bu da Türkiye’ye zarardır. Çökmekte olan, siyaseti iflas etmiş olan bir parti siyaseti işletmemeyi odaklanmış bir partinin İstanbul ve Ankara gibi Türkiye’nin tüm sosyolojisini ifade edecek şehirlerde tekrar alması kabul edilecek bir şey değildir. Sadece AK Parti açısından değil tüm Türkiye açısından olumsuz bir durum olacaktır. Kaybeden bir partinin de tekrar kazanmasının da bir anlamı yoktur.

CHP hem de HDP yetkililerinin bu açıklamalar karşısında gevşememesi gerekir. Bilhassa Büyükşehirlerde de alabilecekleri belediyeler için akıllı, mantıklı hesaplar yapması lazım.

“İyi Parti dağılabilir”

İyi Parti gittikçe inişe, düşüşe geçen bir parti. İlk başlarda tüm partilerden rahatsız olanların adresiydi. AK Parti, CHP, MHP’den tüm rahatsızların adresiydi. Ancak Meral Akşener, iyi bir liderlik sergileyemedi. Benim çok net gördüğüm İyi Parti kurulduktan sonra sürekli irtifa kaybeden bir parti. Ben bir daha belini doğrultacağını sanmıyorum, yakında dağılabilir. İyi Partinin yerel seçimlerde bir şansı olmayacak bana göre, bir yer kazanacağını sanmıyorum.