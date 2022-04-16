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Gergerlioğlu, askeri öğrencilerin ailelerinin basın açıklamasında konuştu: Darbe niyetleri olmadığı apaçık ortaya kondu ama hayatları karartıldı

"Sadece onların değil, Anadolu'nun dört bir yanından gelen ailelerin de hayatlarını kararttılar"

16 Nisan 2022 16:51

Askeri öğrenciler ve kursiyer teğmen aileleri, Ankara Kızılay'da bir basın açıklaması düzenleyerek çocuklarının haksızlığa uğradığını belirterek  ve bir an önce serbest bırakılması talebinde bulundu.

Basın açıklamasına katılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, askeri öğrencilerin emirlere uymak dışında bir şey yapmadığını ifade ederek "Darbe niyetleri olmadığı mahkemede de apaçık ortaya konmuştur. 6 yıldır içerdeler, müebbet gibi ağır cezalara çarptırıldılar ve hayatları karartıldı. Sadece onların değil, Anadolu'nun dört bir yanından gelen ailelerin de hayatlarını kararttılar" dedi. 

Ailelerin adil yargılama talebini dile getiren Gergerlioğlu, askeri öğrencilerinin durumunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ve ailelerin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. 

 

Askeri öğrenciler15 temmuz darbesiAnkara KızılayÖmer Faruk Gergerlioğlu
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