-GERGER'DEKİ DEPREMDE 3 EVDE HASAR GERGER (A.A) - 17.09.2010 - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde meydana gelen orta şiddetli depremin, Yuvacık mezrasındaki üç evde ağır hasara neden olduğu belirlendi. Gerger Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, saat 13.17'de yaşanan 4.8 şiddetindeki depremin ardından köyleri telefonla arayarak bilgi aldıklarını söyledi. İlçe halkının paniğe kapılmasına neden olan yer sarsıntısının can kaybına ya da yaralanmaya yol açmadığını belirlediklerini ifade eden Yılmaz, ''İlçe merkezi ile köylerdeki birçok evde çok küçük çaplı hasarlar var. Ancak, Açma köyü Yuvacık mezrasındaki 3 evin depremden ağır derecede hasar gördüğünü öğrendik'' dedi. Yılmaz, vatandaşların bildirimleri çerçevesinde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.