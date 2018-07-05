Gerger'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GERGER (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Gerger ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gerger ilçesine bağlı Onevler köyünde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, belirledikleri adrese savcılık talimatıyla operasyon düzenledi. Arama yapılan evde 1 kilo esrar ile ruhsatsız 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, İ.A. ve O.D.\'yi gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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