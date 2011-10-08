-Gerger'de maden ocağına saldırı GERGER (A.A) - 08.10.2011 - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir maden ocağına uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda, 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Dallarca köyünde özel bir şirkete ait maden ocağına kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu. Olayda işçiler Bekir Duman (55) ve İlhan Erbay (56) yaralandı. Gerger Sağlık Ocağı'na kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İki işçinin de ayaklarından yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.