Gerger'de 2 bin yıllık askeri gözetleme kulesi bulundu

Mahir ALAN/GERGER (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gerger ilçesinde, Roma Dönemi\'nde yapıldığı tahmin edilen, 2 bin yıllık taş askeri gözetleme kulesi bulundu. Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, gözetleme kulesinin tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne başvuracaklarını söyledi.

İlçe kırsalında ihbarla bulunan, 9 metrekarelik iç alana sahip, 5 metre yüksekliğindeki kulenin, Roma Dönemi\'nde inşa edildiği tahmin ediliyor. Yaklaşık 800 kilo ağırlığındaki taşlarla yapılan kulenin doğu yönünde bulunan kapının üst kısmında, kılıç deseni olduğu belirlendi.

Adıyaman Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, askeri amaçla kullanılan gözetleme kulesinin Atatürk Barajı\'na bakan yakasında, pencere açıklığı olduğunu söyledi. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne gözetleme kulesinin tescili için başvuracaklarını belirten Alkan, \"İhbarla yerinde yaptığımız incelemede, 5 metre yüksekliğinde gözetleme kulesinin giriş bölümünün üst kısmında, kılıç betimi bulunuyor. Yine kapının üst kısmında pencere açıklığı var. Yapının büyük bir bölümü günümüze kadar ulaşmıştır. Adıyaman Müze Müdürlüğü olarak tutanak tutarak Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü\'ne gözetleme kulesinin tescili için başvuracağız\" dedi.



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