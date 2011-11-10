-Gergedan türlerinin soyu tehlikede CENEVRE (A.A) - 10.11.2011 - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), Afrika'nın batısında siyah gergedan (Diceros bicornis longipes) türünün aşırı avlanma sonucu tükendiğini açıkladı. Merkezi İsviçre'de bulunan birlik, soyu tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerine ilişkin "Kırmızı Listesi"ni yayımladı. Rapora göre orta Afrika beyaz gergedanı (Ceratotherium simum cottoni) ve Java gergedanı (Rhinoceros sondaicus) da soyu tükenmekte olan türler arasında yer alıyor. Vietnam'daki son Java gergedanının kaçak avcılar tarafından 2010 yılında öldürüldüğünü belirten IUCN, Endonezya'nın Java Adası'nda hala küçük bir grup Java gergedanı bulunduğunu, ancak onların sayılarının da hızla azaldığını kaydetti. IUCN, dünya üzerinde tüm memeli türlerinden yaklaşık yüzde 25'inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Gergedan boynuzu, Uzak Doğu ülkelerinde afrodizyak ilaçların yapımında kullanılıyor.