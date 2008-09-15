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Spor

Gerets'in 'İngiliz' endişesi

15 Eylül 2008 03:00


Marsilya Teknik Direktörü Erik Gerets, Şampiyonlar Ligi'nin İngiliz hegomonyasına girmesinden endişe ediyor. Gerets, Premier Lig’in giderek zenginleşmesi ile İngiliz takımlarıyla mücadelenin güçleştiğini söyledi.

Premier Lig'in giderek zenginleşmesi, sadece Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Arsenal gibi kulüplerin ardında kalan İngiliz ekiplerini değil, Avrupa liglerini de tehdit ediyor.

Son olarak Manchester City'nin de Arap yatırımcıların eline geçmesiyle Premier Lig'e göçün daha da hızlanması bekleniyor.

Marsilya'nın teknik direktörü Eric Gerets, Liverpool ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bu duruma dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden İngiliz takımlarının, çok güçlü ve alternatifi bol kadrolara sahip olduklarını vurgulayan Gerets, Devler Ligi'nin İngiliz hegomonyasına girmesinden endişeli... Dahası Belçikalı teknik adama göre, zengin İngiliz takımları, özellikle Fransa Ligi'nin kalitesini tehdit ediyor.

Premier Lig'in zenginliği karşısında Fransız oyuncuların İngiltere'yi tercih ettiğini, bunun da Fransız futbolunun fakirleşmesine yol açtığını belirten Gerets, "Bizim de olanaklarımız olsa, ben de 5 oyuncu daha almak isterim ama bu çok zor" ifadelerini kullandı.

Gerets tüm bu koşullara karşın, futbolun sadece para olmadığını da hatırlattı ve Liverpool ile evlerinde oynayacakları maçı kazanmak için tüm silahlarını sahaya süreceğini söyledi.

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