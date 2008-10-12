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Spor

Gerets'in hedefi

Olympique Marsilya'nın teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Erik Gerets, hedefinin Fransa'da şampiyonluğa ulaşmak olduğunu bel

12 Ekim 2008 03:00


Fransa 1. Lig takımlarından Olympique Marsilya'nın teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Erik Gerets, hedefinin Fransa'da şampiyonluğa ulaşmak olduğunu belirtti.


Fransa 1. Lig takımlarından Olympique Marsilya'yı çalıştıran Erik Gerets, hedefinin şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Belçika'nın en yüksek tirajlı gazetesi HLN'ye röportaj veren Galatasaray'ın eski teknik direktörü Erik Gerets, ''Hedefim Marsilya'da şampiyonluk yaşamak. Bu olmazsa bile en azından ligi ikinci sırada bitirmek istiyorum. Eğer başaramazsam kötü bir sezon yaşamış olurum. Sonuç olarak ne yapacağımı da kararlaştırmadım ama takımı bırakabilirim'' dedi.

Geçmişteki başarılarının Belçika dışında antrenörlük yapmasında etkili olduğunu ifade eden Gerets, ''Club Brugge'ü şampiyon yaptım. Daha sonra Galatasaray ve PSV Eindhoven ile şampiyonluk yaşadım.

Kendim de milli futbolcu olarak çok başarılıydım. Ama en önemlisi çalıştığım grubu iyi tanımak ve iletişimi iyi sağlamak. Bu Galatasaray'da vardı. Marsilya'da ise devam ediyor. Her zaman son gelişmeleri yakından izlemem gerekir. Eğer bunu yapamazsam antrenör olarak hiç şansım yok. Örneğin, Marsilya'ya ilk geldiğimde herkes kulaklıkla geziyordu. Ben bu konuda çok kızıyordum. Ama alışmak zorunda kaldım. Marsilya oyuncularını oldukları gibi kabul etmek zorundayım. Ayrıca, her gittiğin ülkenin kültürü de çok önemli. Kültüre ayak uyduramazsanız kısa sürede işiniz biter'' dedi.

Erik Gerets, ligde 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde ettiklerini belirterek, ''Güney Fransa'nın hiç yenilmemiş takımıyız. Oyuncular benim çalışma sistemime alıştılar ve sonuçta haklı olduğuma inandılar'' diye konuştu.

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