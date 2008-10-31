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Spor

Gerets sıkıntılı

Eric Gerets, son bir hafta içerisinde oynadıkları maçlarda ofansif olarak istediği futbolun sahaya yansımamasından dolayı sıkıntı yaşadığı belirtildi.

31 Ekim 2008 02:00


Fransa Ligue 1 takımlarında Marsilya'nın teknik direktörü Eric Gerets, son bir hafta içerisinde oynadıkları maçlarda ofansif olarak istediği futbolun sahaya yansımamasından dolayı sıkıntı yaşadığı belirtildi.

Gerets, geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizen Mamadou Niang'ın eski formundan uzak olduğunu ve yıldız oyuncusunun bir an önce toparlanması gerektiğini ifade etti. Bakari Kone'nin de çok hızlı bir oyuncu olduğunu ama bu durumun bazen çok top kaybı yapmasına sebep olduğunu dile getirdi. Özellikle son vuruşlarda büyük eskiklik hissettiğini söyleyen Gerets, bitirici bir futbolcusu olmamasının sıkıntısını yaşıyor.

Geçtiğimiz haftasonu kendi sahasında Paris Saint Germain'e farklı yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini alan Marsilya, çarşamba günü de Nantes deplasmanından bir puanla ayrıldı. Stade Velodrome'da cumartesi günü Saint Etienne ile karşı karşıya gelecek olan Marsilya, bu maçtan galip gelerek ligin zirvesinde yer alan Lyon'a yakınlaşmak istiyor.



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