Gerets: Sezon sonu yokum



Belçikalı teknik adam Eric Gerets, sezon sonunda Marsilya'dan ayrılacağını açıkladı.





Fransız L'equipe gazetesine yansıyan bir haber üzerine Olympique Marsilya'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan teknik direktör Eric Gerets, takımdan ayrılacağını doğruladı.



Daha önce almış olduğu kararı, takımın havasını bozmamak için bugüne kadar açıklamadığını söyleyen Gerets, Lille maçından önce oyuncularıyla da bir konuşma yaptığını ve kararını kendilerine ilettiğini söyledi.



Gerets yaptığı açıklamada, "Ben şimdiden ayrılacağımı söyleyeyim ki, gazetelerde, televizyonlarda bu konuşulsun ve konu kapansın. Biz de %100 olarak şampiyonluk yarışına odaklanabilelim" dedi.



Oyuncularının, açıklamasına şaşırmadığını belirten Belçikalı teknik adam, lig yarışındaki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ve bu olayın takımın havasını bozmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.



Taraftarlardan da kendisini affetmelerini isteyen Gerets, "Umarım anlayışla karşılarlar. Affetmezlerse bu bana çok dokunur. Ancak aksi bir durumda da bununla yaşamak zorundayım" dedi.



Galatasaray'dan ayrılışında da benzer bir süreçten geçtiğini hatırlatan Eric Gerets, "İstanbul'da gerçekten çok mutluydum. Türkiye'den güzel hatıralar ve duygularla dolu küçük bir sandıkla ayrıldım. Hatta oradakine yakın bir duyguyu bir daha yaşayabileceğimi sanmıyordum. Ancak Marsilya tahminlerimi ters çıkardı. Buradakileri de eklersem elimdeki küçük sandık artık yeterli gelmeyecek. Burada karşılaştıklarımı kelimelere dökmek mümkün değil. O kadar pozitif bir dönem geçirdim ki bunu asla unutmayacağım" sözleriyle açıklamalarını noktaladı.



