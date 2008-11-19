Gerets Servet'i istiyor



Galatasaray'ın eski teknik direktörü Eric Gerets, Servet Çetin'in peşinde. Kariyerini Olympique Marsilya'da sürdüren Belçikalı teknik adam, ocak ayında Servet Çetin'i takımına transfer etmek istediğini söyledi.





Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın başarılı savunma oyuncusu Servet Çetin'ei Fransa'nın önde gelen takımlarından Olympique Marsilya talip oldu.



Sarı-kırmızlıların eski teknik direktörü Erşc Gerets, başarılı oyuncuyu devre arasında transfer etmek istediğini söyledi.



Gerets, Fransız basınına yaptığı açıklamada Servet Çetin'in dikkat çekici bir oyuncu olduğunu ve transfer listelerinin başında yer aldığını belirtti. Servet Çetin'in de bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.



2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin ardından Servet için 6 milyon Euro teklif eden Portsmouth Kulübü'ne Galatasaray daha önce "hayır" yanıtını vermişti.

