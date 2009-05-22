Gerets neden ayrıldı?

Marsilya Teknik Direktörü Eric Gerets, kulüpten ayrlıp Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne gitmesi konusunda ilk kez detaylı konuştu. France Football dergisine konuşan Belçikalı teknik adam kararında Marsilya yöntemininin zamanında harekete geçmemesinin ve finansal güvencenin etkili olduğunu söyledi.



Eric Gerets, Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne gidişinin perde arkasını France Football dergisine anlattı.



Gerets, "Riyad kulübünün yöneticileri mart ayında takımın başına geçmem için büyük baskı yaptı. Onlara bunun mümkün olmadığını söyledim. Onlar da durumumu anlayışla karşıladılar ve sürekli olarak benim için her şeyi yapmaya hazır olduklarını yinelediler. Ben de böylece karar verdim " dedi.



55 yaşındaki teknik adam Marsilya ile olan kontratını uzatmaya hazır olduğunu hatta kentte bir ev satın almayı planlandığını, ancak kulüp yönetiminin zamanında harakete geçemediğini söyledi.



"Onlardan sadece bir işaret bekledim, ama o işaret hiç gelmedi " diyen ünlü teknik adam kararında Al Hilal kulübünün sağladığı maddi güvencenin önemli rol oynadığının altını çizdi.



Resmi açıklama yapılmamakla birlikte Gerets'in Suudi Arabistan kulübünden aylık 250 bin Euro alacağı tahmin ediliyor.



Gerets'in takımı Marsilya, Fransa Ligi’nde bitime 2 hafta kala lider Bordeaux'nun 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.