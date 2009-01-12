Geremi Kartal'a yakın

Cisse ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, yabancı kontenjanındaki boşluğu Newcastle United’da forma giyen Geremi ile doldurmayı planlıyor. Kamerunlu futbolcuyla yapılan ön görüşmenin olumlu geçtiği belirtiliyor.





Yusuf Şimşek transferi ile dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ta yabancı transferi için de düğmeye basıldı.



Yönetim takımdan ayrılmak isteyen Edouard Cisse'nin menajerleri ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı kulübün bu hafta içinde Fransız futbolcu ile yollarını ayırabileceği konuşuluyor.



Yabancı kontenjanındaki boşluğu güçlü bir isimle doldurmak isteyen yönetimin, transfer listesinin ilk sırasında ise Premier Lig takımlarından Newcastle United'da forma giyen Njitap Geremi yer alıyor.



Bir dönem Gençlerbirliği'nde de forma giyen Kamerunlu futbolcunun İngiltere'den ayrılmak istediğini kulubüne bildirdiği ve teknik direktör Mustafa Denizli'nin de ısrarla istediği yıldız oyuncuyla yapılan ön görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.



İngiliz kulübü, Real Madrid ve Chelsea’de de oynayan 31 yaşındaki Geremi için 2,5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

