Geremi iddiası





İngiliz basını, transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın, Newcastle United’da forma giyen Njitap Geremi’nin peşinde olduğunu iddia etti.



The Daily Mirror gazetesi, siyah-beyazlıların, orta sahada görev yapan Kamerunlu futbolcu için kulübüne 2 milyon sterlin bonservis bedeli teklif ettiğini ileri sürdü. Haberde, kadrosunu yeniden şekillendirmek isteyen Newcastle’ın, Kamerun Milli Takımı’nda da forma giyen 30 yaşındaki Geremi’nin satışına onay verebileceği kaydedildi.



Bu arada Kartal’ın, Sırbistan 2. Ligi takımlarından Srem Sremska Mitrovica’da forma giyen, 23 yaşında ve 1.91 boyundaki Sırp futbolcu Borislav Jovanovic’le de ilgilendiği öğrenildi. Menajerliğini Cevad Prekazi’nin yaptığı, ön libero Jovanovic’in 10 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına götürülerek deneneceği bildirildi. 8 kişilik yabancı kontenjanı dolu olan Kartal’ın, Jovanovic’i transfer etmesi halinde Seric’le yollarını ayırması bekleniyor.



