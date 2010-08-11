-GEREKSİZ YAPILAN AMELİYATA TAZMİNAT LOS ANGELES (A.A) - 11.08.2010 - ABD'nin Los Angeles kentinde, iki ameliyatla göğüsleri alınan ve daha sonra meme kanseri olmadığını öğrenen kadın, 198 bin dolar tazminat alacak. Ana Jimenez-Salgado adlı kadın, iki patoloğun, 2007 yılının Ağustos ayında yapılan biyopside hücrelerin kanserli olduğunu belirlemesinin ardından göğüs ameliyatı geçirdi. Göğüsleri alınan Jimenez-Salgado, daha sonra göğüs estetiğini düzeltme amacıyla da ameliyat oldu. Bu ameliyat sırasında elde edilen dokuyu inceleyen patologlar, kadının meme kanseri olmadığını gördü. Bunun yerine Jimenez-Salgado'da ''kanserli hücrelerle çok benzerlik gösteren iyi huylu tümör'' bulunduğu belirlendi. Hastane aleyhine dava açan Jimenez-Salgado, patoloji sonuçlarının güvenilirliği konusunda ihmalkarlık ve göğüs estetiğini düzeltme ameliyatının da baştan savma yapıldığı suçlamasında bulundu. Hastane, gereksiz bir ameliyat yapılmasına neden olan biyopsi örneklerini incelemede hata yapıldığını kabul etti. Taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca, hastane Ana Jimenez-Salgado'ya 198 bin dolar tazminat ve 24 bin 756 dolar hastane masrafı parası ödemeye razı oldu.