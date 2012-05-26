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'Gereksiz' sezaryen yapan hastaneye ceza

Erdoğan, sezaryenle doğuma karşı olduğunu açıklamış, kürtajı ise cinayet olarak gördüğünü belirtmişti

26 Mayıs 2012 17:38

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sezaryenle doğumlara karşı olduğunu açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Recep Akdağ harekete geçti. Akdağ, gereksiz yere sezaryen oranlarını yükseltmiş olan özel hastanelere yaptırım geleceğini söyledi.

''Gereksiz yere sezaryen oranlarını çok yükseltmiş olan özel hastanelerle ilgili yaptırımlarımız olacak" diyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Bunu da önümüzdeki aylardan itibaren bütün Türkiye'de yaşayacağız'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sezaryenle doğuma karşı olduğunu açıklamış, kürtajı ise cinayet olarak gördüğünü belirtmişti.

Başbakan Erdoğan "Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade etme hakkı olmamalı. Ha anne karnında bir çocuğu öldürürsünüz ha doğduktan sonra öldürürsünüz. Hiçbir farkı yok" demişti.

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