Gereksiz panik ihmalin göstergesi

Yine bir deprem yine panik, yine yetkisiz- bilgisiz yetkililerin ortalığı karıştıran açıklamaları. Haberi ilk okuyunca Denizli valiliğinin deprem riski yüzünden okulları tatil ettiğini sanıyor insan. Haberin tümünü okuyunca okullarda kontrol yapılırken çocukların etkilenmemesi için verilmiş bir tatil kararı olduğu anlaşılıyor. En azından yetkililer öyle diyorlar. Denizli valisinin açıklaması çok ilginç. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Pamukkale Üniversitesinden uzmanların Denizli’de bir deprem olabileceğini ama 6-6.5 değil 4.5-5 büyüklüğünde bir sarsıntının yaşanabileceğini söylemiş. Bu bilgilerden yola çıkılarak kontrol amaçlı olarak deprem tatili verilmiş. Bu olayla ilgili kafamı kurcalayan iki soru var .



1.Uzmanlar depremin 6-6.5 değil de 4.5-5 büyüklüğünde olabileceğini hangi aletle anladılar. Böyle bir alet varsa rica etsem ismini bildirebilirler mi ? Bölgede olan fayların mekanizmaları büyük depremler üretmez diyorlarsa bunu söylemek için deprem olmasını beklemek mi gerekiyor. Ben Denizli’ye gitmeden de bunu söyleyebilirdim.



2. Denizli valiliği Denizlinin deprem bölgesi olduğunu yeni mi öğrendi ? Yani bu sarsıntılar olmazsa Denizli valiliği okulları kontrol etmeyecek miydi ? Daha doğrusu Denizli deprem bölgesi olmasına rağmen bu okullar bu güne kadar neden kontrol edilmedi de şimdi ediliyor. Bir binanın deprem dayanıklı olup olmadığının anlamak için deprem olmasını mı beklemek gerekiyor. Denizli’deki okullar 4.5-b büyüklüğündeki bir depreme dayanamayacak kadar çürük mü ? Eğer değilse bu paniğin nedeni ne ?





