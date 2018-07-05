Gerekli izinleri varmış; Beykoz'daki kafede cam kafeste aslan ve timsah sergileniyor!

Beykoz'da bulunan bir nargile kafede çekilen görüntüler hayvanseverlerden büyük tepki topladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde kafenin içerisinde aslan, papağan ve benzeri egzotik hayvanların cam kafeste sergilendiği görüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede hayvan rehabilitasyon merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli 'izinlerinin' olduğu öğrenildi.

Aslan Khalessi'nin kafesinin önündeki tabelada, "Antalya'da bir hayvanat bahçesinde doğdum ve gerçek annem ile babam bana bakmadılar, ölüme bıraktılar. İnsan olan gerçek babam ise bu rehabilitasyon merkezinin sahibi. Babamın kucağında büyüdüm ve kendimi artık sizlerden biri olarak görüyorum. Aşağıda kocaman kafesim var ama sizi buradan izlemek için yukarı çıkıyorum" ifadeleri yer aldı.

Timsah da var

Nargile kafade benzer şekilde bazı kafeslerde egzotik hayvanların da sergilenmesi dikkatlerden kaçmadı. O kafeslerden birindeki timsah ise görenleri şaşkına çevirdi.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede hayvan rehabilitasyon merkezi olduğu ortaya çıkan mekanın gerekli izinlerinin olduğu aktarıldı.