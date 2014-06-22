'Gerekirse futbol takımını da sahadan çekerim'

Antalya Galatasaraylılar Derneği'nin Kaleiçi'ndeki yeni lokalinin açılışına katılan Ünal Aysal, spor kulüplerinin başarının ötesinde daha başka görevleri olduğunu söyledi.



DHA'nın haberine göre, Beko Basketbol Ligi'nde şampiyonu belirleyecek final maçında Fenerbahçe Ülker karşısına çıkmama kararını değerlendiren Başkan Aysal, aldıkları tutumun aslında bütün kulüplerden beklenen bir yaklaşım olduğunu savundu.

Aysal, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu sadece Galatasaray'ın tek başına ayağa kaldıracağı sorun değil. Bunun diğer kulüplerimizin, hepsinin yetkilileri tarafından paylaşılması, desteklenmesi gerekiyor. Bu işin Galatasaray'ın sırtına yıkılmadan bir toplumun ana görevi olarak kabul edilmesi gerekiyor. İnşallah verdiğimiz işaret hedefini bulmuştur. Diğer kulüplerimizden bu desteği alırız."

'Sonuçta bir kupa kaybettik'

Başkan Aysal, kararı alırken, "Hayatta kaybetmeyi bilmezseniz kazanamazsınız. Kaybetmeyi göze alacaksınız" şeklinde özetlediği bir yaklaşımla hareket ettiklerini söyledi. Sonuçta bir kupa kaybettiklerini, fakat karşılığında beklentilerinin çok fazla olduğunu kaydeden Başkan Aysal, "Zannetmeyin ki bu bir defalık jestti. Hayır. Uzun sürecek bir yolculuğun ilk adamıydı, kararlılıkla atılması gereken bir adımdı. Kimse hedefimiz değil. Hedefimizde olana bir şey var o da Türk futbolunun haysiyetli dünyadaki diğer spor kültürlerine yakın bir şekilde yönetilir ve işler hale gelmesidir. Bu da spor kulüpleri yöneticilerini de birinci görevi olmalıdır" dedi.

'Futbol takımını da tereddüt etmeden çekerim'

Galatasaray Başkan Aysal, benzer bir tepkinin futbol kulübü üzerinden gösterilip gösterilemeyeceği sorusuna ise, "Hiç çekinmeden yaparım" dedi. Başkan Aysal, şunları söyledi: "Önümüzdeki günlerde göreceksiniz bu tip benzer olaylar cereyan ederse, bu tip tezgahlar veyahut da unutmamız gereken kötü alışkanlıklar ortadan kalkmazsa bütün branşlarda bunu yapabiliriz. Diğer kulüpler de bunu yapacaktır. Bu sadece bir başlangıçtır. Kötü alışkanlıklardan kurtulmamız lazım. Kötüye örnek alırsak iyiye varamayız ama kötüye tepki verirsek iyiye bir şans tanırız. Bu şansı sonuna kadar kullanmak istiyoruz."



Gündemde Ottmar Hitzfeld var





Galatasaray'ın teknik direktör arayışı hakkında da bilgi veren Başkan Aysal, analizlerde bayağı ilerlediklerini ve konuşla ilgili 1 hafta içinde raporların kendisine ulaşacağını söyledi.

Sonuçta kararın Yönetim Kurulu'nca alınacağını belirten Başkan Aysal, gündemdeki isimlerle ilgili bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman teknik adam Bernd Schuster'i yalanlarken İsviçre Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Ottmar Hitzfeld'in ise gündemde olduğunu kaydetti. Başkan Aysal, Olcan Adın transferiyle ilgili olarak da oyuncuyu istediklerini fakat transferin Trabzonspor'un ricasıyla olabileceğini söyledi. Aysal, şu an için önceliğin teknik adam olduğunu sözlerine ekledi.