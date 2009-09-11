Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan sel felaketiyle ilgili olarak, "Gerekirse afet bölgesi ilan ederiz. Ancak gereği yok. Bakanlar Kurulu kararıyla her türlü yıkımı yapabiliriz. Çalışmaları yürütüyoruz. Bakanlıklarımız karar verebilir. Gönlümüz oralardaki vatandaşlarımızla anlaşarak bunu yapmak. Dereleri ıslah etmek" dedi.



SELDE ÖLENLERİN İSİM LİSTESİ



Başbakan Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu felaket uzerinden siyaset yapmak çok yanlış. Ben yapacak değilim. Siyaset yapmayı kaybettiğimiz vatandaşlara saygısızlık olarak görüyorum. 'Bunlar fabrikalarınızı yıkacak' diyenlerin, bu zamana kadar niye yıkılmadı demelerini anlayabilmiş değilim.

Dereler üzerinde başlattığımız çalışmalar var başkanlığım döneminde . Ayamama'nın islahı gerçekleşmedi. Dere yatağında akar. Eğer derenin yatağında akmasına müsaade etmezsenin intikamı ağır olur.

Dün gezerken alanı aynı şekilde gördük. Örneğin Silivri de Mimar Sinan Köprüsü'nün gözlerinin birkaç tanesi kapalı ama köprü sağlam. Bolluca deresinde dere yatağına tecavüz edilmiş. Ciddi şeklilde daralma var.

Müdahale etttiğiniz de karşınıza yargı çıkıyor. CHP burayla ile ilgili yargıya gitti. Yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Buna benzer sıkıntıları çok yaşadık, yaşıyoruz.

Avcılardaki depremde binalar çatladı. Vatandaş bizden olmayacak karşılık istiyor. Bana "dairemin değeri bu 2-3 daire verin çıkayım" diyor.

Buraları afet bölgesi ilan ederek Kabine kararıyla her türlü yıkımı yapabiliriz. Çalışmaları yürütüyoruz. Bakanlıklarımız karar verebilir. Gönlümüz oralardaki vatandaşlarımızla anlaşarak bunu yapmak. Dereleri ıslah etmek. Dere yataklarının ıslahı su ve kanalizasyon idarelerine verilecek ve onlar yürütecek.

Ben Ayamama deresi çevresindeki yapılara karşı mücadele vermiş bir belediye başkanıyım. Mimar Mühendsi Odası bir kere dürüst davransın ve bizim attığımız adımları iyi talkip etsin oynanan oyunların içinde onlar da var. TMMOB ideolojik yaklaşımından vazgeçsin. Siyasi oyunlara gelmeyelim"

MHP bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu

İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı bölgelerde inceleme yapan MHP milletvekilleri, "Bakanlar Kurulu'nun acilen toplanması ve yörenin afet bölgesi ilan edilmesi" çağrısında bulundu.

MHP İstanbul Milletvekilleri Ümit Şafak ile Atila Kaya yaptıkları yazılı açıklamada, İstanbul Milletvekili Ali Torlak, Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve Edirne Milletvekili Cemalettin Uslu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişilik bir heyetle selin yaşandığı bölgede, 2 gündür incelemelerde bulunduklarını, çalışmalara TBMM Başkanvekili Meral Akşener, İstanbul İl Başkanı İhsan Barutçu ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Turgut'un da katıldığını belirtti.

Hükümetin, taşkınlarla oluşan ağır mağduriyetin giderilmesi, tahribat ve mal kayıplarının telafisi konusunda derhal harekete geçmesi istenen açıklamada, "Bakanlar Kurulu acilen toplanmalı ve yöre afet bölgesi ilan edilmelidir. Devlete ait bütün imkanlar seferber edilerek, yardım bekleyen vatandaşlarımızın yaraları bir an önce sarılmalıdır" denildi.