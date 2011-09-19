-Gerekeni yapıyoruz BIRMINGHAM (A.A) - 19.09.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün İngiltere'nin Birmingham şehrinde Liberal Demokrat Parti'nin yıllık kongresi çerçevesinde yapılan Türkiye oturumuna katıldıktan sonra, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Bakan Şimşek, "Türkiye-İsrail siyasi gerginliği, ekonomik ve ticari ilişkilere yansır mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu konuda ilgili arkadaşlar gereken açıklamaları zaten yaptılar. Onun için bu aşamada daha fazla söyleyecek bir şey yok. Türkiye haklı olduğu bir davada gerekeni yapıyor, olaya o şekilde bakmak lazım." İngiltere'de koalisyon hükümetinin büyük ortağı, Başbakan David Cameron liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin AB'ye yönelik şüpheci yaklaşımının anımsatılması üzerine Şimşek, zaman zaman farklı sesler çıkmasının doğal karşılanması gerektiğini, önemli olanın hükümetlerin ve siyasi partilerin yaklaşımı olduğunu belirtti. Şimşek, "İngiltere başından beri AB'yi daha çok ekonomik bir birlik olarak gördü ve o nedenle Türkiye'nin üye olmasını, Türkiye'nin yapacağı katkıları çok daha iyi anlamış durumda" diye konuştu. İngiltere'de yapılan siyasi parti kongreleri çerçevesinde Türkiye'nin konuşulmasının önemine de dikkati çeken Mehmet Şimşek, "Her ne kadar İngiltere'de bütün siyasi partiler Türkiye'nin AB üyeliğini desteklese de, halk nezdinde Türkiye algısını güçlendirmemiz lazım" dedi. Maliye Bakanı Şimşek, Zaman UK gazetesi ile Türkiye'nin Liberal Demokrat Partili Dostları Grubu tarafından ortaklaşa düzenlenen, "Türkiye'nin Büyüyen Ekonomisi ve Avrupa'daki Yeri ile Rolü" konulu panelde dün bir konuşma yapmıştı.