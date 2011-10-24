-Gereken destek sağlanır ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Van'daki depremle ilgili olarak, bölgedeki manzara net olarak ortaya çıktıktan sonra gereken desteklerin sağlanacağını bildirdi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen, ''Yatırımların Odağında Türkiye: Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi'' konulu uluslararası seminerde katılan Bakan Ergün, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Van ve Erciş'te meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dilediğini belirten Ergün, ''Ülkemiz bir deprem kuşağında bulunuyor, zaman zaman bu depremleri yaşayacağız. Ancak depremlere daha hazırlıklı olmamız gerektiği de bir gerçek'' dedi. Türkiye'nin bu konuda son yıllarda çok mesafeler aldığını da ifade eden Bakan Ergün, özellikle 1999 depreminin Türkiye'ye çok şeyler öğrettiğini, o zamandan bu yana yapı stokunda ve organizasyon gücünde önemli iyileşmeler meydana geldiğini kaydetti. Van depremine arama-kurtarma ekiplerinin ve diğer yardım organizasyonlarının hızlıca ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Ergün, ''Ateş düştüğü yeri yakıyor, hayatını kaybedenleri geri getirmek mümkün değil. Ama ülkemiz maddi kayıpların hepsini telafi edecek imkan ve kabiliyete çok şükür sahiptir'' dedi. KOSGEB tarafından önceki haftalarda açıklanan 100 bin lira üst limitli Acil Destek Kredisinden Van'daki esnaf, sanatkar ve KOBİ'lerin de faydalandırılacağını belirten Bakan Ergün, 6 ayı ödemiz, 2 yıl vadeli kredinin faizinin de KOSGEB tarafından karşılanacağını bildirdi. Söz konusu kredinin genel olarak uygulanan bir sistem olduğuna işaret eden Ergün, deprem sonrası farklı mekanizmaların da devreye girebileceğini ifade ederek, şunları söyledi. ''Onun için son durumu bir görelim. Yeni manzara nedir? Çünkü Afet İşlerinin de atacağı adımlar olacak. Mesela işyerlerini kaybedenler için kalıcı işyerleri inşası, evini kaybedenler için konut inşası gündeme gelecek. Bunları mekanizması ayrıca işlemektedir. Onlar çok uzun vadeli, 20 yıl ve çok düşük, kira öder gibi bir şekilde kişilerin mülkiyet sahibi olmasını sağlayacak mekanizmalar. Onun dışında başka tedbirler, o bölgede vergi borcuyla ilgili belki esnaf ve sanatkara, KOBİ'lere başka mekanizmaları devreye sokmak icap edebilecektir. Yani afet sonrası gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmek gerecek. O nedenle biraz tabloyu görelim, karşımıza ne çıkacak. Çünkü hadise yeni, henüz alınması gereken sonuçların hepsini alma imkanına sahip değiliz. Ama ben ilk etapta bizim KOSGEB vasıtasıyla uygulamaya koyduğumuz, afetlerden zarar gören esnaf, sanatkar ve KOBİ'ler için uyguladığımız programı hatırlattım. Van'daki kardeşlerimiz de bu programın içine hemen dahil edileceklerdir. Ama belki ilave yapılması gereken şeyler olacak. Onları da ayrıca Bakanlar Kurulumuzda arkadaşlarımızda değerlendireceğiz.'' KOSGEB kredisinde 100 bin lira olan üst limitin daha yukarı çıkarılıp çıkarılamayacağına ilişkin bir soru üzerine Bakan Ergün, bölgedeki manzara net olarak ortaya çıktıktan sonra gereken desteklerin sağlanacağını bildirdi. Bakan Ergün, ''Birkaç gün içerisinde arama-kurtarma çalışmaları neticelenir. Ondan sonra Afet İşleri ekibi hasar tespitlerini yapar. 2-3 gün içerisinde net bir fotoğraf ortaya çıkar. Ama tam olarak her şeyin ortaya çıkması yaklaşık bir aylık zamanı alır'' diye konuştu.