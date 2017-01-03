Gerekçe eşcinsel ilişki; kamu kurumu, çalışanını işten çıkardı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir yurtta çalışan S.C., “eşcinsel ilişkiye girdiği” gerekçesiyle işten atıldı. S.C.’nin birlikte olduğu H.G. isimli kişinin evli olduğu kadın N.G.; eşi ve S.C. arasındaki yazışmaları S.C.’nin çalıştığı kamu kurumuna iletti. S.C.'nin Nazilli'de yurttaki işine son verildi.

Kaos GL’nin haberine göre, S.C.’nin işine son verildiğini belirten kurum yetkilileri, "Kurum dışında yaşanan, onaylamadığımız bir durum söz konusu" diyerek ayrımcılığı savundu.

Öte yandan N.G., kocası H.G. ile S.C.'nin birbirleriyle bir gün önce yaptığı görüşme ve yazışmaların kayıtlarıyla boşanma davası da açtı.