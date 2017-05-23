Gerekçe ani rahatsızlık mı, Erdoğan'ın konuk liderlerle görüşmeleri iptal oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (KEİ) 25'inci Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuk liderlerle yapacağı açıklanan ikili görüşmelerin neden son anda iptal edildiği merak konusu oldu. Erdoğan'ın ev sahibi olarak konuk liderlerle buluşmasının, ani sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiği yorumları öne sürüldü, ancak bu konuda herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

Erdoğan, dün (22 Mayıs 2017) Dolmabahçe Sarayı’nda yabancı liderleri davet ettiği öğle yemeğine katılmadı; Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile randevularını da iptal etti. Randevuların iptal gerekçesi, "zirvedeki görüşmelerin yeterli görülmesi" olarak duyuruldu. Öğle yemeğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım yer aldı.

Erdoğan, söz konusu iptallerden yaklaşık 20 saat sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 184'üncü dönem mezuniyet törenine katıldı.

23 Mayıs 2017- Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu?