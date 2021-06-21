"Gerçekten, Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan var mı?" sorusuna Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yanıt

Tarım ve Orman Bakanlığı, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nun Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığına dair iddiasına dayanarak yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, CHP'li Bakırlıoğlu'nun TBMM İklim Değişikliğini Araştırma Komisyonu'nda dile getirdiği, Türkiye'de 18 milyon büyükbaş hayvan olmadığına dair iddiaya ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükbaş hayvan varlığımız 2002- 2020 döneminde yüzde 83,2 artışla 18,2 milyon başa yükselmiştir. Sadece son 2 yıldaki artış oranımız ise yüzde 5,4 seviyesindedir. Hayvancılıkta gerçekleştirdiğimiz bu atılım sayesinde, ülkemiz toplam büyükbaş varlığında AB'de 2'nci, dünyada ise 8'inci sıradaki yerini almıştır. Diğer yandan son 18 yılda hayvancılık destekleme bütçesi 94 kat arttırılmış ve 2020 yılında 7,8 milyar TL ödeme yapılmıştır. Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlerimiz ise hayvan varlığı ile ilgili tespitlerini titizlikle yürütmekte ve elde edilen veriler Bakanlığımız veritabanlarına işlenmektedir"

İddialarda dile getiriliği gibi hayvan varlığında ve hayvan sayılarının tespitinde herhangi bir hata bulunmadığı bildirilen açıklamada, "Habere konu olan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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