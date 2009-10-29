'Gerçekler en kısa sürede ortaya çıkarılmalı'

T24 - AKP ile Fethullah Gülen cematini parçalamak için bir dizi komplo senaryosu içeren "İrtica ile Mücadele Eylem Planı"nın altında Albay Dursun Çiçek'in ıslak imzasının saptandığına ilişkin haberler Başbakan Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ arasında yapılan görüşmede ele alındı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "soruşturma sürecinin adli ve askeri yargı taradından kendi görev alanları kapsamında yürütüldüğü" belirtilerek, "bu sürecin en ksıa zamanda gerçeği ortaya çıkarması beklenmektedir" denildi.



Cumhuriyet Bayramı törenleri ve resepsiyonu nedeniyle daha sonra yapılması beklenen Erdoğan-Başbuğ görüşmesi, resepsiyondan önce Başbakanlık'ta yapıldı. 1 saat 20 dakika süren görüşmede, "Olay doğruysa Türkiye Cumhuriyet'i bunu kaldıramaz. Türk Silahlı Kuvvetleri zan altında kalamaz" diyen Erdoğan konuya ilişkin rahatsızlığını dile getirdi, Başbuğ'un görüşlerini dinledi.



Görüşmeden sonra Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Başbuğ'un yakınması dikkate alınarak "gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağının beklendiği, ancak bu süreçte kişi ve kurumların hedef alınmaması gerektiği" vurgulandı.



Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:



"Gündemde yer alan 'irticayla mücadele eylem planı'na yönelik tartışmalar da değerlendirilmiştir. İddia edilen, 'eylem planına' ilişkin soruşturma süreci adli ve askeri yargı makamları tarafından kendi görev ve yetki alanları kapsamında yürütülmektedir. Bu sürecin en kısa zamanda gerçeği ortaya çıkarması beklenmektedir. Bu süreçte herkese düşen görev, sürecin sonuçlanmasını beklemek, kişi ve kurumları hedef alan davranış ve yorumlardan kaçınmaktır."



Başbakan Erdoğan Pakistan gezisi sırasında konuyu Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile görüşeceğini açıklamıştı.

