-GERÇEKER'DEN BOZDAĞ'A YANIT ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Yargıtaya yönelik açıklamalarına ilişkin, ''Bunlar kolay değil, söylenmek ve söylemek kolay. Gelsinler verelim dosyaları iki günde bitirsinler o zaman. Gayet güzel olur biz de rahatlarız'' dedi. Gerçeker, Yargıtay'a girişinde gazetecilerin Yargıtayda bekleyen dosyalara ve tahliyelere ilişkin sorularını yanıtladı. AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın ''Yargıtay isterse tahliyelerle ilgili dosyaları bir saat içinde görüşüp karara bağlayabilirdi'' açıklamasında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gerçeker, ''Olur, olur. Gönderelim onlara dosyaları bağlasınlar iki saatte nasıl bağlayabiliyorlarsa?'' diye konuştu. Son günlerde yargıdaki iş yükünü dile getirmekten bıktığını bildiren Gerçeker, siyasilerin yaptığı açıklamaların çok talihsiz ve yersiz olduğunu söyledi. Gerçeker, ''Bir dosyanın nasıl karara bağlanacağını bunlar bilmiyorlar, yapmadıkları için bu işi kolay sanıyorlar. Bir dosya 84 klasör, içinde onlarca sanık var, 40 bin belge var. Bunlar nasıl incelenecek, incelenmeden nasıl karar verilecek? Duruşma için gün veriyorsunuz, tebliğnameler tebliğ için sanıklara gönderiliyor mutlaka. Bunlar yasal zorunluluk. Bunların hepsi bir zaman istiyor. Bu koşulları yerine getirmeden karar vermek mümkün mü? Bunlar ezbere söylenen sözler'' ifadesini kullandı. Gerçeker, bir gazetecinin ''İlhan Cihaner davası ve Ergenekon hakimlerine ilişkin davalarda Yargıtayın kısa sürede karar verdiği'' yönünde de açıklamaların olduğunu belirtmesi üzerine de ''Bunlar beni ilgilendirmez. O sözler politikacı ağzı ile söylenmiş sözler'' yanıtını verdi. Yargıtayda ele alınmamış bir tek tutuklu dosyası bulunmadığını, tutuklu dosyalarına öncelik verilerek tek tek incelendiğini belirten Gerçeker, eleştiri konusu olan dosyaların dairelerine bir iki ay önce geldiğini ve duruşma yapılacak dosyalar olduğunu söyledi. Gerçeker, ''Söylenenler Yargıtaya yüklenmek için söyleniyorsa istedikleri kadar söylesinler. Ben arkadaşlarımın özverili çalışmalarını, fedakarca çalışmalarını gözümle görüyorum. Yanlış bir şey olsa ilk başta ben söylerim bunu'' dedi.