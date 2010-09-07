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GERÇEKER'DEN ADLİ YIL AÇILIŞ RESEPSİYONU  ANKARA (A.A)

07 Eylül 2010 01:41

-GERÇEKER'DEN ADLİ YIL AÇILIŞ RESEPSİYONU  ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, adli yılın başlaması dolayısıyla resepsiyon verdi.      TBMM bahçesindeki resepsiyona gelişlerinde konukları Gerçeker, Yargıtay başkanvekilleri İhsan Akçin ve Erdal Sanlı, genel sekreter Salih Kocalar, eşleriyle birlikte karşıladı.      Resepsiyona, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Danıştay Başkanvekili Sinan Yörükoğlu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt ve eşi Ferda Paksüt, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı Kadir Özbek, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeleri, yabancı misyon şefleri, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, YARSAV Başkanı Emine Ülker Tarhan ve diğer davetliler katıldı.

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