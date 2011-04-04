-GERÇEKER: AVUKATLARA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ''İnsanların bu derece savunmaya ihtiyacı olduğu bu ortamda avukatlara çok büyük görevler düşüyor. Onlar ellerinden geleni, güçleri yettiğince yerine getirmeye çalışıyorlar'' dedi. Gerçeker, Avukatlar Haftası nedeniyle Barolar Birliğinde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Barolar Birliği ile her zaman dayanışma içinde olduklarını, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesi için ortak mücadeleyi sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Avukatları yargının üç temel ayağından biri olarak gördüklerini belirten Gerçeker, avukatlığın çok onurlu, saygın ve kutsal bir meslek olduğunu dile getirdi. Gerçeker, ''İnsanların bu derece savunmaya ihtiyacı olduğu bu ortamda avukatlara çok büyük görevler düşüyor. Onlar ellerinden geleni, güçleri yettiğince yerine getirmeye çalışıyorlar'' diye konuştu. Avukatlar haftasını gönülden kutladığını söyleyen Gerçeker, ''Avukatlarımızın, hakimler ve savcılarla birlikte Türkiye'yi daha ileriye götürecek, yargı bağımsızlığını arzu ettiğimiz seviyeye getirecek bir çalışma içerisinde görme umuduyla hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum'' dedi. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Vedat Ahsen Coşar da yaptığı konuşmada, avukatların sadece hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamakla görevli olmadıklarını söyledi. Coşar, avukatların aynı zamanda kamu için ve kamu adına mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da kanıyı temsil etme, ifade etme yetkisine sahip bireyler olması gerektiğini kaydetti. Aynı şekilde baroların da sadece avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarını korumakla görevli olmadığını dile getiren Coşar, baroların toplumsal değişime katkı yapması gerektiğini bildirdi. TBB Başkanı Vedat Ahsen Coşar, ''Barolar ve avukatlar olarak bütün bu işlevleri yerine getirebilmek, zihnimizde kendimizi de hedef alan kuşkucu bir ironiye yer verebilmek her türlü otoriteden gelen tehditlere karşı koyabilmek, otoriteye sorgusuz sualsiz boyun eğmemek, yeni şeyler keşfedecek kadar özgür kalabilmenin yollarını bulabilmek için felsefeye ihtiyacımız var'' diye konuştu. Coşar'ın konuşmasının ardından, ''Adalet'' temalı fotoğraf yarışması, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ''Haklar, Sorumluluklar ve Gerçekler'' temalı makale yarışması ile hükümlü ve tutukluların ''Adalet ve Savunma'' temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. TBB Radyo ve Televizyonunun da açılışını yapan Coşar, Avukatlar Günü için özel olarak bastırılan Türkiye Barolar Birliği pulu ve ilk gün zarfının tanıtımını yaptı.