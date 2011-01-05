T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gerçeker: Yasa böyle, yapacak bir şey yok

Hasan Gerçeker, “Yasa böyle düzenlenmiş, Yargıtay’ın yapacağı bir şey yok” dedi.

05 Ocak 2011 02:00

Terör suçlarında tutukluluk sürelerinin 10 yılla sınırlandırılmasının ardından gelen tahliyeleri değerlendiren Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, “Yasa böyle düzenlenmiş, Yargıtay’ın yapacağı bir şey yok” dedi.
 
Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, NTV’nin sorularını yanıtladı.

Hasan Gerçeker, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in dosyaların öne alınmadığı eleştirisine tepki gösterdi. Gerçeker, “Böyle bir şey söz konusu değil. Yargıçlar elinden gelenleri yapıyorlar” dedi.

Gerçeker, “İki yıl önce daire sayısının artırılmasını istedik, bir şey yapılmadı” diye konuştu.

Hizbullah, PKK ve çete davalarında art arda gelen tahliyelere de değinen Hasan Gerçeker, “Tahliyeler ara karar niteliğinde bir hüküm değil” dedi.

Sorunun kendilerinde değil, yasa da olduğunu savunan Yargıtay Başkanı Gerçeker, “Yasa böyle düzenlemiş, Yargıtay’ın yapacağı bir şey yok. Yasa değişene kadar böyle olacak” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24