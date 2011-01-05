Gerçeker: Yasa böyle, yapacak bir şey yok

Terör suçlarında tutukluluk sürelerinin 10 yılla sınırlandırılmasının ardından gelen tahliyeleri değerlendiren Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, “Yasa böyle düzenlenmiş, Yargıtay’ın yapacağı bir şey yok” dedi.



Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, NTV’nin sorularını yanıtladı.

Hasan Gerçeker, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in dosyaların öne alınmadığı eleştirisine tepki gösterdi. Gerçeker, “Böyle bir şey söz konusu değil. Yargıçlar elinden gelenleri yapıyorlar” dedi.

Gerçeker, “İki yıl önce daire sayısının artırılmasını istedik, bir şey yapılmadı” diye konuştu.

Hizbullah, PKK ve çete davalarında art arda gelen tahliyelere de değinen Hasan Gerçeker, “Tahliyeler ara karar niteliğinde bir hüküm değil” dedi.

Sorunun kendilerinde değil, yasa da olduğunu savunan Yargıtay Başkanı Gerçeker, “Yasa böyle düzenlemiş, Yargıtay’ın yapacağı bir şey yok. Yasa değişene kadar böyle olacak” dedi.



