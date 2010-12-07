-GERÇEKER: TÜMÜMÜN İPTALİ GEREKİRDİ ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Anayasa Mahkemesinin Anayasa değişikliğine ilişkin kısmi iptal kararıyla ilgili, ''Hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti ilkelerine, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığı ilkelerine aykırı Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili maddelerin tümünün iptali gerekirdi'' dedi. Yargıtay'a gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerçeker, Anayasa değişikliği paketinde ''iptal edilen kısımların kendileri için iptal edilmesi gereken kısımlar olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını düşündüğünü'' söyledi. Gerçeker, ''Hukukun üstünlüğüne, hukuk devleti ilkelerine, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığı ilkelerine aykırı Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili maddelerin tümünün iptali gerekirdi. Ama bu noktada diyecek bir şey yok. Arkadaşlarımız öyle takdir etmişler. Artık milletin iradesi sonucu belirleyecek'' diye konuştu.