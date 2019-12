-GERÇEKER: TEPEDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN YARARI YOK ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ''Siz yargının tabanındaki sorunları gidermezseniz tepede istediğiniz kadar değişiklik yapın, iyileştirme yapın, bunun hiç bir anlamı, yararı olmuyor'' dedi. Gerçeker, Yargıtay'daki iş yükünü azaltmak için daire sayısının artırılması yönündeki görüşleri, makamında değerlendirdi. Yargı reformu hazırlanırken öncelikle yargının alt yapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini her zaman vurguladıklarını ifade eden Gerçeker, ''Siz yargının tabanındaki sorunları gidermezseniz tepede istediğiniz kadar değişiklik yapın, iyileştirme yapın, bunun hiçbir anlamı, yararı olmuyor'' dedi. Bunları söylerken üzüldüğünü dile getiren Gerçeker, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Her gün şikayet dilekçeleri önüme geliyor. Vatandaş haklı olarak yakınıyor. Davalar uzuyor. Adaletin gerçekleşmesinde geç kalınıyor. Vatandaşa bunları mazeret olarak ileri süremezsiniz çünkü bunları halletmek devletin görevi. Yargının sorunlarını artık bir devlet politikası, hükümet politikası olarak benimsemek lazım. Bu geminin içinde hepimiz varız, bu yangın bütün gemiyi sararsa hepimiz zarar göreceğiz. Çok büyük sıkıntı içindeyiz. Her şeye rağmen koşullarımızı zorlayarak 250 arkadaşımız büyük bir özveriyle, fedakarlık içinde, yasal koşulları da zorlayarak bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz ama artık insan gücünü çok aşan bir durum olduğu için yetiştirmek mümkün değil. Onun için bir an önce bizim ilk düşüncemiz Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi. O sayede muslukları kısmış olacağız, Yargıtay'a gelen dosya sayısı azalacak. Şu anda bütün temyiz edilen dosyalar Yüksek Mahkeme'ye geliyor. O zaman Bölge Adliye Mahkemeleri bir süzgeç görevi görecek. Sadece çok önemli dosyalar Yargıtay'a gelecek. Şimdi 'temyiz mahkemesi' gibi çalışıyoruz, o zaman 'Yüksek Mahkeme' hüviyetine kavuşacağız. Biz bunları her zaman raporlarımızda, ikili görüşmelerimizde dile getirdik, maalesef önlem alınmakta geç kalındı.''