Gerçeker: Takipçisi olacağız

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HSYK Başkanvekili'nden HSYK Başkanı Adalet Bakanı'na tepki

'Yargı şu anda savunma durumunda'

'Salt şüpheye dayanarak dinleme yapılamaz'

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) seçilmiş üyeleri tarafından yapılan açıklamada, Adalet Bakanı'nın, yüksek kurulun aldığı kararların gereğini yerine getirmediği vurgulanarak, Adalet Bakanlığı'nın kendisine bağlı Adalet Müfettişleri eliyle hakim ve cumhuriyet savcıları hakkında iletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması uygulamasını sürdürdüğü bildirildi.





HSYK'nın 'seçilmiş' üyelerinin tepkisi





Adalet Bakanı ile müsteşarının "atanmış" üye olarak yer aldığı HSYK'nın toplantısından sonra yapılan açıklamaya, kurulun bu şekilde oluşumuna tepki de içeren bir başlık kondu. "HSYK'nın Seçilmiş Üyelerinin Basın Açıklaması'' başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda kamuoyunu yoğun bir şekilde meşgul eden ve sade vatandaşlarda dahi dinlenildiği ve izlendiği endişesi yaratan iletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınmasıyla ilgili uygulamaların HSYK tarafından dikkatle takip edildiği kaydedildi.





'Günlük yaşamda bile insan hakkı ihlaliyle korku yaratıldı'





''Türkiye'de böyle bir korkunun yaratılmış olması günlük yaşamda bile insan hakları ihlali olarak değerlendirilmektedir'' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



''HSYK, Adalet Bakanı'nın emri veya onayıyla bakan adına görev yapan Teftiş Kurulu'na bağlı Adalet Müfettişlerinin talebi üzerine CMK'nın 135. maddesi kapsamında hâkim ve cumhuriyet savcılarına ait telefonlarla ilgili iletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması yolunda bir mahkemece verilen kararın kanun yararına bozulması için Yargıtay'a başvurulması yönünde 11 Haziran 2009 tarih ve 331 sayılı kararı almıştır. Adalet Bakanı'nın da başkanı olduğu Yüksek Kurul'un bu kararın gereği Adalet Bakanlığı'nca bugüne kadar yerine getirilmediği gibi bu konuda Yüksek Kurul'a herhangi bir bilgi de verilmemiştir.





'Adalet Bakanı önlemediği gibi müfettişleriyle dinletti'





Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, "hâkim ve savcı telefonlarının dinlenmesi yolunda içtihad oluşturulması için Yargıtay'a başvurulması yönündeki girişimi önlediği gibi kendisine bağlı müfettişlerce telefonları dinletmesine" tepki gösterilen HSYK açıklamasında şöyle devam edildi:



"CMK'nın 309. maddesinde düzenlenmiş bulunan kanun yararına bozma müessesesi Adalet Bakanı'na tanınan bir hak değil, anılan madde ile verilen yasal bir görevdir. Verilen kararın hukuka uygun olup olmadığı konusunda Yargıtay denetimine başvurulması istenen HSYK, anayasal bir kuruluştur. Adalet Bakanı, kendisinin başkanı olduğu yüksek kurulun aldığı kararın gereğini yerine getirmediği gibi, aksine kendisine bağlı Adalet Müfettişleri eliyle hâkim ve cumhuriyet savcıları hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması uygulamasını sürdürmüştür. Bu durum, kabul edilemeyen, anlaşılamayan bir tutum olup, kanun yararına bozma başvurusunda bulunmanın sadece Adalet Bakanı'nın takdirine bırakıldığı görüşüyle açıklamak mümkün değildir. HSYK, aldığı kararların Adalet Bakanlığı tarafından ivedilikle yerine getirilmesini beklemekte olup, bunun takipçisi olacaktır.''

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