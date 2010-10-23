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Gerçeker: Rüşvet soruşturmasından haberim vardı

Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, rüşvet operasyona ilişkin konuştu.

23 Ekim 2010 03:00

T24 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, bir fuarcılık şirketi ile Dünya Ticaret Merkezi arasındaki davayla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatılan operasyona ilişkin, "Soruşturmadan haberim vardı. Belli bir zaman önce bilgi vermişlerdi" dedi.

Gerçeker, yaptığı açıklamada, "Yargıtay 6. Hukuk Dairesi eski Başkanı Hasan Erdoğan hakkında, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun da daha önce başlatmış olduğu bir soruşturma olduğunu" söyledi.

Hasan Erdoğan'a isnat edilen suçlamanın, suç tarihi itibariyle Erdoğan'ın görevde bulunduğu zamana denk geldiğine işaret eden Gerçeker, "Belli bir süre önce soruşturmadan haberdar edildik. Suçlamaların Yargıtay ile ilgili kısmına ilişkin Birinci Başkanlık Kurulunun başlatmış olduğu bir soruşturma var. Bu soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının neticesi bekleniyordu" diye konuştu.

Başka bir Yargıtay üyesiyle ilgili bu konuda Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca bir soruşturma yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine ise Gerçeker, "Bu aşamada bir soruşturma yok" yanıtını verdi.

Hasan Gerçeker, soruşturmada gözaltına alınan diğer Yargıtay Onursal üyesi hakkında ise atılı suç tarihinin emeklilik dönemine ait olması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkili olduğunu bildirdi.


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