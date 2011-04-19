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GERÇEKER: MADDİ HATA VARSA DÜZELTME OLABİLİR İSTANBUL (A.A)

19 Nisan 2011 13:32

-GERÇEKER: MADDİ HATA VARSA DÜZELTME OLABİLİR İSTANBUL (A.A) - 19.04.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, 12 bağımsız milletvekili adayının, adaylıklarının iptaline ilişkin YSK kararıyla ilgili olarak, ''Orada arkadaşlarımız karar vermiş. Mutlaka mevzuat açısından bir değerlendirme yaptılar. Bilemiyorum'' dedi.  Yargıtay Başkanı Gerçeker, Kültür Üniversitesinde düzenlenen, ''2. Çocuk ve Hukuk Uluslararası Kolokyumu'' öncesinde basın mensuplarının, YSK'nın bazı milletvekili adaylıkları yönünden aldığı kararlara ilişkin sorularını cevapladı. Hukukçu ve hakim kimliğinden dolayı siyasi konularla ilgili konuşmak istemediğini ifade eden Gerçeker, ''Orada arkadaşlarımız karar vermiş, yani YSK. Mutlaka mevzuat açısından bir değerlendirme yaptılar. Bilemiyorum. Şu anda detayını daha bilemediğim için bir şey söylemek imkanım yok. Konuyu tam bilmeden bir şey söylediğiniz zaman yanlış değerlendirme yapmış olabilirim'' diye konuştu. ''YSK'ya itiraz olabilir mi?'' şeklindeki soru üzerine de Gerçeker, ''Listeler kesinleştikten sonra ilan edildi. Yanılmıyorsam. Onlara itiraz edilebilir, yeniden incelenebilir. Ama YSK kararları kesindir biliyorsunuz. Ancak maddi hata varsa düzeltme olabilir. Oradaki arkadaşlarımızın bilecekleri, değerlendirecekleri bir konu'' dedi.

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