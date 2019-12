-GERÇEKER ERDOĞAN'A RAPOR SUNDU ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Yargıtayın iş yükünün azaltılması için bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesinin şart olduğunu belirterek, Yargıtayın iş yükünün azaltılması konusunda alınacak herhangi bir tedbire karşı olmadıklarını bildirdi. Gerçeker, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Yargıtaya gelişinde, gazetecilerin görüşmeyle ilgili sorularını yanıtladı. Yargıtayın yeniden yapılandırılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Gerçeker, görüşmede sadece bu konuyu değil gündemdeki tüm konuları ele aldıklarını söyledi. Hasan Gerçeker, daha önce kamuoyuna açıkladıkları tüm görüşlerini aktardıklarını kaydederek, ''Kendileri değerlendirecekler. Raporumuzu da verdik'' dedi. Yargıtayın yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak yarın başkanlar kurulunu toplayacaklarını bildiren Gerçeker, şöyle konuştu: ''Arkadaşlarımız tasarıyı inceliyor. Başkanlar kurulunda yine değerlendirme yapacağız. Zaten tasarının görüşülmesi cuma gününe ertelendi. Belli bir süre daha inceledikten ve raporumuzu hazırladıktan sonra ancak kamuoyuna sunabileceğiz. Şu aşamada söyleyebileceğim bir şey yok. Hiçbir zaman Yargıtayın iş yükünün azaltılması konusunda alınacak herhangi bir tedbire karşı değiliz. Karşı olmamız da mümkün değil ama bu daire sayısının artırılması bugün için geçerli bir tedbir olabilir ama bir sene sonra yine aynı duruma geleceğiz. Onun için bir an önce bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesi gerekiyor. Haziran ayı sonu itibarıyla bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçeceği ifade edildi. Geçirebilirlerse zaten o zaman da Yargıtayın bu kadar hantal bir yapıya ulaşmasının da anlamı kalmayacak. Bu yöndeki görüşlerimizi hep aktardık. Daha detaylı, daha sağlıklı görüşme yarın başkanlar kurulunda olacak. Orada arkadaşlarımızın düşüncelerine göre belki yine bir rapor şeklinde görüşümüzü hazırlarız ve sizlere sunarız.'' -''HER GÖRÜŞME OLUMLUDUR''- Bir gazetecinin ''Sayın Başbakan'ın sizin çekincelerinize ilişkin bir fikri oldu mu?'' sorusu üzerine Gerçeker, ''Hiçbir zaman 'olur' veya 'olmaz' şeklinde değerlendirme içine girilmedi'' dedi. Görüşmenin olumlu geçip geçmediğine ilişkin sorular üzerine Gerçeker, ''Her görüşme olumludur. 'Olumlu' derken elbette ki 'benim dediklerim yüzde yüz doğrudur' deyip kabul ettiler diye bir şey yok. Onlar da bizim raporumuzu, görüşlerimizi değerlendirecek, ona göre bir sonuca varacaklar. Onlar da kendileri açıklarlar herhalde'' yanıtını verdi. Bir gazetecinin ''Yargıtayla ilgili tasarı hazırlanırken size danışılmadığı yönünde serzenişiniz vardı. Adalet Bakanı bu konuda size bir şey söyledi mi?'' sorusu üzerine Gerçeker, bunu kamuoyuna her zaman söylediğini belirterek, ''Bunlar önemli konular. Bu düzenlemeler yapılmadan önce mutlaka ilgili kurumlardan görüş alınması lazım ama bu yapılmadı. Yapılmamasının nedeni de 'zaten sizin görüşleriniz biliniyordu' olarak ortaya konuldu. Bu da kamuoyunun takdirine kalmış bir şey'' diye konuştu. Tahliyeler konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Gerçeker, bu konuda çok kısa bilgi verdiğini söyledi. Gerçeker, ''Orada bir tartışma konusu olmadı. Daha önce söylediğim konuları, açıkladığım konuları aktardım. Artık onların kendi değerlendirmelerine kalmış'' dedi. Hasan Gerçeker, Yargıtaya gönderilecek yeni üyeler nedeniyle fiziki şartların iyileştirilip iyileştirilmeyeceği yönündeki soruya ''Altyapıyı oluşturacağız diyorlar'' karşılığını verdi.