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GERÇEKER EMEKLİYE AYRILIYOR ANKARA (A.A)

30 Mayıs 2011 14:57

-GERÇEKER EMEKLİYE AYRILIYOR ANKARA (A.A) - 30.05.2011 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, 1 Haziran 2011 itibariyle emekliye ayrılacak. Gerçeker'in yaş haddinden emekli olması nedeniyle 1 Haziranda Yargıtay'da tören düzenlenecek. Gerçeker'den boşalan Yargıtay Başkanlığı için 2 Haziran'da seçim yapılacak. Seçimde, 5. Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Ceylani Tuğrul, geçen ay Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından emekli olan Abdurrahman Yalçınkaya, 6. Hukuk Dairesi Başkanı Nazım Kaynak, 18. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selim, başkanlık seçimi için dilekçelerini verdi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Selamet İlday'ın da aday olacağı belirtiliyor. Yargıtay Başkanı seçilebilmek için 387 üyenin salt çoğunluğu olan en az 195 üyenin oyunu almak gerekiyor. İlk üç turda adaylardan biri yeterli çoğunluğu sağlayamazsa üçüncü turda en çok oyu alan 2 aday dördüncü ve beşinci turda yarışacak. Bu turlarda da sonuç alınmazsa yeniden başa dönülerek turlara devam edilecek. -HASAN GERÇEKER- 1 Haziran 1946 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara'da Turgut Reis İlkokulu, Cebeci Ortaokulu ve Ankara Gazi Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1970 yılında mezun oldu ve askerliğini İstanbul Hadımköy'de 1'nci Zırhlı Tümen Komutanlığında yedek subay olarak tamamladı. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Gerçeker; sırasıyla Doğubeyazıt, Pazaryeri, Aksaray Cumhuriyet Savcı Yardımcılığı, Askeri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı ve Yargıtay 7. Ceza Dairesi Tetkik Hakimliği görevlerinde bulundu. 20 Ocak 1995 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen ve 9. Ceza Dairesinde görev alan Hasan Gerçeker, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 21 Ocak 2002'de ilk kez, 23 Ocak 2006 tarihinde ikinci kez Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi ve bu görevini sürdürmekteyken 6 Şubat 2008 tarihinde de Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca, Yargıtay Birinci Başkanlığı'na seçilmişti.

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