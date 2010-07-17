-GERÇEKER: ''ELEŞTİRİLERİMİZ DEVAM EDİYOR'' SAFRANBOLU (A.A) - 17.07.2010 - Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, ''Anayasa'da yapılan değişikliklerin yargı bağımsızlığını geriye götüreceğini düşündüğümüz için birtakım eleştiriler getirdik. Bu düşüncelerimiz halen devam ediyor'' dedi. Gerçeker, Karabük Baro Başkanlığınca dün Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ''Taksirli Suçlar ve İş Kazaları'' konulu sempozyuma katılmak üzere geldiği Safranbolu'da tarihi ve turistik yerleri gezdi. Kaymakamlar Gezi Evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gerçeker, ''Anayasa değişikliği sizce yargıyı bağımsız hale getirecek mi'' sorusunu, ''Öyle düşünseydik karşı çıkmazdık değişikliklere. O görüşlerimizde bir değişiklik yok'' diye yanıtladı. Bir şey isterken kendileri için istemediklerini, 30-40 yıl adalet için hizmet verdiklerinden elde ettikleri bilgi ve birikimleri topluma kazandırmayı görev edindiklerini ifade eden Gerçeker, şöyle konuştu: ''Bizler yargının toplum için tam bağımsız olmasını istiyoruz. Anayasada yapılan değişikliklerin yargı bağımsızlığını geriye götüreceğini düşündüğümüz için birtakım eleştiriler getirdik. Bu düşüncelerimiz halen devam ediyor. 12 Eylülde referandum yapılacak. Halkın, toplumun iradesi en büyük güçtür. Toplumun iradesi buna yön verecek, buna da hepimizin hayırlı olsun demekten başka yapacağı bir şey yok.'' -''SUÇ ORANI AZALIR''- Suç oranının kültürle orantılı olduğunu dile getiren Gerçeker, şöyle devam etti: ''Eğer kültür oranı yükselirse suç oranı azalır. İnsanlar kültüre, sanata, bilime önem verdikleri ölçüde topluma ve insanlara karşı saygıları sevgileri de artar. Suç işleme azalıyor, iş alanları artıyor, insanlar ekonomik olarak da kazanımlar elde ediyor. Suçluluğun oluşmasını sağlayan o bataklığın kurumasına sebep oluyor. Bahar gibi güzel görüntüler oluşuyor.''